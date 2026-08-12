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Trabzonspor, Darwin Nunez'de sona yakın

Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde artık son aşamaya geldi. Al Hilal ile ödeme planı ve prosedürler üzerinde görüşmeler sürerken, Uruguaylı yıldız Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Salah faktörü Nunez'in kararında kilit rol oynadı. İş artık imzaya kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 09:11
Trabzonspor, Darwin Nunez'de sona yakın
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Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Darwin Nunez transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibi, Al Hilal ile görüşmelerde önemli mesafe katederken, artık transferin son detayları üzerinde durulduğu öğrenildi. Taraflar arasında prosedürler ve ödeme planı konusunda görüşmeler devam etti. Bu başlıkların da çözüme kavuşmasının ardından imzaların atılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'A ÇOK SICAK

27 yaşındaki Uruguaylı forvetin ise Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Nunez'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Bordo-Mavili formayı giymek konusunda herhangi bir sorun çıkarmadığı ifade edildi.

TRANSFER KOZU MUHAMMED SALAH

Transferde Fırtına'nın en büyük kozlarından biri ise Muhammed Salah oldu.

Nunez ile Salah, Liverpool forması altında 3.5 sezon birlikte oynadı. İki yıldızın İngiliz ekibindeki yakın arkadaşlığı ve saha içindeki uyumu, transfer sürecinde önemli bir avantaj sağladı. Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a gelmesinin ardından Uruguaylı oyuncunun da Türkiye'ye bakışının olumlu yönde değiştiği kaydedildi.

Karadeniz devi, Salah ile Nunez'i bu kez Bordo-Mavili forma altında buluşturmak için artık son virajda.

KİRALIK VE KISMİ ÖDEMELİ

Nunez, Al Hilal'den kiralanacak ve maaşının önemli bir bölümünü de Arap kulübü ödeyecek. 

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