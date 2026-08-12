Trabzonspor, Darwin Nunez'de sona yakın

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Darwin Nunez transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibi, Al Hilal ile görüşmelerde önemli mesafe katederken, artık transferin son detayları üzerinde durulduğu öğrenildi. Taraflar arasında prosedürler ve ödeme planı konusunda görüşmeler devam etti. Bu başlıkların da çözüme kavuşmasının ardından imzaların atılması bekleniyor.
TRABZONSPOR'A ÇOK SICAK
27 yaşındaki Uruguaylı forvetin ise Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Nunez'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Bordo-Mavili formayı giymek konusunda herhangi bir sorun çıkarmadığı ifade edildi.
TRANSFER KOZU MUHAMMED SALAH
Transferde Fırtına'nın en büyük kozlarından biri ise Muhammed Salah oldu.
Nunez ile Salah, Liverpool forması altında 3.5 sezon birlikte oynadı. İki yıldızın İngiliz ekibindeki yakın arkadaşlığı ve saha içindeki uyumu, transfer sürecinde önemli bir avantaj sağladı. Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a gelmesinin ardından Uruguaylı oyuncunun da Türkiye'ye bakışının olumlu yönde değiştiği kaydedildi.
Karadeniz devi, Salah ile Nunez'i bu kez Bordo-Mavili forma altında buluşturmak için artık son virajda.
KİRALIK VE KISMİ ÖDEMELİ
Nunez, Al Hilal'den kiralanacak ve maaşının önemli bir bölümünü de Arap kulübü ödeyecek.
TRABZONSPOR'A ÇOK SICAK
27 yaşındaki Uruguaylı forvetin ise Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Nunez'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Bordo-Mavili formayı giymek konusunda herhangi bir sorun çıkarmadığı ifade edildi.
TRANSFER KOZU MUHAMMED SALAH
Transferde Fırtına'nın en büyük kozlarından biri ise Muhammed Salah oldu.
Nunez ile Salah, Liverpool forması altında 3.5 sezon birlikte oynadı. İki yıldızın İngiliz ekibindeki yakın arkadaşlığı ve saha içindeki uyumu, transfer sürecinde önemli bir avantaj sağladı. Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a gelmesinin ardından Uruguaylı oyuncunun da Türkiye'ye bakışının olumlu yönde değiştiği kaydedildi.
Karadeniz devi, Salah ile Nunez'i bu kez Bordo-Mavili forma altında buluşturmak için artık son virajda.
KİRALIK VE KISMİ ÖDEMELİ
Nunez, Al Hilal'den kiralanacak ve maaşının önemli bir bölümünü de Arap kulübü ödeyecek.