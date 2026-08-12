Cengiz Ünder'e Avrupa'dan sürpriz talip!

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması beklenen isimlerden Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği tecrübeli kanat oyuncusuna Başakşehir'in ardından Avrupa'dan bir kulübün daha talip olduğu belirtildi. Kulübün ismi ise açıklanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'YA DÖNMEYE SICAK
Cengiz Ünder'in kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk 3 resmi maçında Cengiz kadroda yer almadı.
GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 26 Süper Lig maçında 5 gol ve 3 asist kaydetti. Fenerbahçe'de ise 1 Süper Lig maçında görev aldı.
Tecrübeli futbolcu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 30 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği tecrübeli kanat oyuncusuna Başakşehir'in ardından Avrupa'dan bir kulübün daha talip olduğu belirtildi. Kulübün ismi ise açıklanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'YA DÖNMEYE SICAK
Cengiz Ünder'in kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk 3 resmi maçında Cengiz kadroda yer almadı.
GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 26 Süper Lig maçında 5 gol ve 3 asist kaydetti. Fenerbahçe'de ise 1 Süper Lig maçında görev aldı.
Tecrübeli futbolcu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 30 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.