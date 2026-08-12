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Beşiktaş'ta savunmaya iki yeni aday!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Brentford'dan Kristoffer Ajer ile PSG'den Lucas Beraldo önerildi. Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için kiralama formülünü değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 10:10
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta savunmaya iki yeni aday!
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Beşiktaş'ta savunma hattına yapılması planlanan takviye için yeni isimler gündeme geldi.

Stoper transferinde henüz somut bir adım atmayan siyah-beyazlılara Brentford forması giyen Kristoffer Ajer ile PSG'nin genç savunmacısı Lucas Beraldo'nun önerildiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AJER'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Brentford forması giyen 28 yaşındaki Norveçli stoper, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. Ajer, bu karşılaşmalarda 2 asist yaparken 4 sarı kart gördü ve 24 mücadelede ilk 11'de yer aldı.

1.98 metrelik Ajer, stoperin yanı sıra savunmanın farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.

BERALDO DA LİSTEDE

Beşiktaş'a önerilen bir diğer isim ise PSG'nin 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo oldu.

Beraldo, 2025-2026 sezonunda PSG formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta görev yaptı. Brezilyalı savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Her iki futbolcunun da güncel piyasa değerinin 20 milyon euro'nun üzerinde olması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin transferlerde kiralama seçeneğini değerlendireceği belirtildi.

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