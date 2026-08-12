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Enes Ünal eski takımına geri dönüyor!

Milli futbolcu Enes Ünal, Premier Ligi ekibi Bournoemouth'tan ayrılarak; eski tsakımı Getafe'ye dönmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 01:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Enes Ünal eski takımına geri dönüyor!
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Milli futbolcu Enes Ünal'ın eski takımı Getafe'ye dönüşü için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. İspanyol ekibi ile Bournemouth'un bonservis transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Enes Ünal, iki yıl aranın ardından Getafe'ye dönmeye hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre Madrid temsilcisi, 29 yaşındaki milli futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için Bournemouth ile prensip anlaşmasına vardı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

İki kulüp arasındaki görüşmelerde bonus maddeleri ile Enes Ünal'ın ileride başka bir takıma satılması durumunda Bournemouth'a verilecek payın değerlendirildiği aktarıldı.

Tarafların bu konularda da anlaşma sağlamasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

ENES ÜNAL'IN İSTEĞİ BELİRLEYİCİ OLDU

Haberde, milli futbolcunun yeniden Getafe forması giymek istemesinin transfer sürecinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

İspanyol ekibinde daha önce başarılı bir dönem geçiren Enes Ünal, 2020-2024 yılları arasında çıktığı 109 karşılaşmada 36 gol kaydetmişti.

Öte yandan Enes Ünal, Bournemouth'ta çıktığı 58 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

16,5 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Getafe, Enes Ünal'ı Ocak 2024'te satın alma zorunluluğu içeren bir anlaşmayla Bournemouth'a kiralamıştı.

İngiliz kulübü, milli futbolcunun bonservisini 29 Mayıs 2024'te yaklaşık 16,5 milyon euro karşılığında almış ve Enes Ünal ile dört yıllık sözleşme imzalamıştı.

Transferin tamamlanması halinde Getafe, iki yıl önce önemli bir bonservis geliri elde ederek gönderdiği eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmış olacak.

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