Beşiktaş'ta Jeff Chabot pazarlığı kızıştı!

Beşiktaş'ta stoper transferi için gündemde bulunan Jeff Chabot konusunda pazarlıklar sürüyor. Siyah-beyazlıların, Stuttgart ile Alman savunmacının transferi için yaptığı görüşmelerde iki kulüp arasındaki bonservis farkının henüz kapanmadığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE STUTTGART 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Stuttgart'ın 28 yaşındaki stoper için 15 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu ve 10 milyon euro seviyesinde ısrar ettiği belirtildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması beklenirken, orta yol bulunamaması halinde Chabot transferinin rafa kalkabileceği ifade ediliyor.
GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI
195 santimetre boyundaki Alman stoper, 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev yaptı.
Chabot, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Süper Kupa'da 1 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı ve sezonu 9 sarı kartla tamamladı.
Stuttgart'ın 28 yaşındaki stoper için 15 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu ve 10 milyon euro seviyesinde ısrar ettiği belirtildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması beklenirken, orta yol bulunamaması halinde Chabot transferinin rafa kalkabileceği ifade ediliyor.
GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI
195 santimetre boyundaki Alman stoper, 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev yaptı.
Chabot, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Süper Kupa'da 1 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı ve sezonu 9 sarı kartla tamamladı.