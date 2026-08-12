Yer Çekimi Duracak mı? Yer Çekimi Olmazsa Ne Olur?

Bilimsel olarak Dünya'daki yer çekiminin belirli bir tarihte tamamen duracağına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yer çekimi nedir?

Yer çekimi, kütlesi bulunan cisimlerin birbirini çekmesini sağlayan temel fiziksel etkilerden biridir. Dünya'nın kütlesi nedeniyle insanlar, hayvanlar ve diğer cisimler Dünya'ya doğru çekilir.

Bu kuvvet sayesinde atmosfer Dünya çevresinde tutulur ve günlük yaşamda alışık olduğumuz fiziksel düzen devam eder.

Yer çekimi bir anda yok olursa ne olur?

Yer çekiminin tamamen ortadan kalkması, Dünya'daki yaşam ve fiziksel sistemler açısından son derece büyük sonuçlara yol açardı. İnsanlar ve diğer cisimler artık Dünya'ya doğru çekilmez, atmosferin ve okyanusların davranışı da köklü biçimde değişirdi.

Ancak böyle bir durumun gerçekleşeceğine ilişkin bilimsel bir öngörü bulunmuyor.

Yer çekimi neden durmaz?

Yer çekimi, Dünya'nın kütlesinden kaynaklanan temel bir fiziksel etkidir. Dünya'nın dönmesi veya Güneş etrafındaki hareketi, yer çekiminin bir gün tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmez.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan "yer çekimi duracak" şeklindeki paylaşımların bilimsel kaynaklarla doğrulanması gerekiyor.

Sonuç: Yer Çekimi Duracak mı?

Hayır. Yer çekiminin belirli bir tarihte duracağına ilişkin bilimsel olarak doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Yer çekimi, Dünya'nın kütlesinden kaynaklanan temel bir fiziksel etkidir ve sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların bilimsel gerçeklerle karıştırılmaması gerekiyor.