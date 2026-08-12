Dursun Özbek'ten transfer talimatı: 'Hedef 21 Ağustos'

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtildi. Başkan Dursun Özbek'in, transfer komitesinden kadrodaki eksiklerin 21 Ağustos'ta oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar giderilmesini istediği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 AĞUSTOS HEDEFİ
Dursun Özbek'in, Erzurumspor maçına kadar yeni transferlerin takıma katılmasını ve uyum sürecine başlamasını istedi.
Başkan Özbek'in bu talimatının ardından sarı-kırmızılı yönetim ve transfer komitesinin görüşmelerini hızlandırdı.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI
Teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda öncelikli mevkiler için yürütülen temasların yoğunlaştırdı.
Transfer komitesinin belirlenen adaylar için pazarlıkları ilerletmek amacıyla bonservis ve oyuncu şartları konusunda görüşmelerini sıklaştırdı.
SON PÜRÜZLERİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Erzurumspor karşılaşmasına kadar olan sürede belirlenen isimlerin kulüpleriyle görüşmelerde kalan pürüzleri gidermeyi hedefliyor.
Önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüpten transfer süreçlerine ilişkin art arda resmi açıklamalar gelmesi bekleniyor.
Dursun Özbek'in, Erzurumspor maçına kadar yeni transferlerin takıma katılmasını ve uyum sürecine başlamasını istedi.
Başkan Özbek'in bu talimatının ardından sarı-kırmızılı yönetim ve transfer komitesinin görüşmelerini hızlandırdı.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI
Teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda öncelikli mevkiler için yürütülen temasların yoğunlaştırdı.
Transfer komitesinin belirlenen adaylar için pazarlıkları ilerletmek amacıyla bonservis ve oyuncu şartları konusunda görüşmelerini sıklaştırdı.
SON PÜRÜZLERİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Erzurumspor karşılaşmasına kadar olan sürede belirlenen isimlerin kulüpleriyle görüşmelerde kalan pürüzleri gidermeyi hedefliyor.
Önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüpten transfer süreçlerine ilişkin art arda resmi açıklamalar gelmesi bekleniyor.