12 Ağustos
GKS Katowice-Hapoel Tel Aviv
19:00
12 Ağustos
Rapid Wien-Paide
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Debrecen
19:00
12 Ağustos
PSG-Aston Villa
22:00
12 Ağustos
Everton-Newcastle
19:15
12 Ağustos
Arsenal-Como
21:30
12 Ağustos
M. United-Leeds United
21:30
12 Ağustos
N. Forest-Leverkusen
21:45
12 Ağustos
Deportivo-Real Madrid
22:00
12 Ağustos
Malaga-Fulham
22:00
12 Ağustos
SSC Napoli-Aris
22:00

Dursun Özbek'ten transfer talimatı: "Hedef 21 Ağustos"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transfer komitesine, kadrodaki eksiklerin 21 Ağustos'ta oynanacak Erzurumspor maçına kadar giderilmesi yönünde talimat verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 11:26
Haber: Sporx.com
Dursun Özbek'ten transfer talimatı: 'Hedef 21 Ağustos'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (17)
Google News
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtildi. Başkan Dursun Özbek'in, transfer komitesinden kadrodaki eksiklerin 21 Ağustos'ta oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar giderilmesini istediği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 AĞUSTOS HEDEFİ

Dursun Özbek'in, Erzurumspor maçına kadar yeni transferlerin takıma katılmasını ve uyum sürecine başlamasını istedi.

Başkan Özbek'in bu talimatının ardından sarı-kırmızılı yönetim ve transfer komitesinin görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI

Teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda öncelikli mevkiler için yürütülen temasların yoğunlaştırdı.

Transfer komitesinin belirlenen adaylar için pazarlıkları ilerletmek amacıyla bonservis ve oyuncu şartları konusunda görüşmelerini sıklaştırdı.

SON PÜRÜZLERİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Galatasaray yönetiminin Erzurumspor karşılaşmasına kadar olan sürede belirlenen isimlerin kulüpleriyle görüşmelerde kalan pürüzleri gidermeyi hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüpten transfer süreçlerine ilişkin art arda resmi açıklamalar gelmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.