Leandro Trossard için karar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Leandro Trossard'ın durumuna çevrildi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, Belçikalı yıldızla ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TROSSARD YEDEK BAŞLAYACAK
İtalyan teknik adamın, Leandro Trossard'ı Hradec Kralove karşısında yedek kulübesinde oturtacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmanın gidişatına göre son 20 dakikada oyuna dahil olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh
İtalyan teknik adamın, Leandro Trossard'ı Hradec Kralove karşısında yedek kulübesinde oturtacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmanın gidişatına göre son 20 dakikada oyuna dahil olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh