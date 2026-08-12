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Leandro Trossard için karar belli oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında yeni transfer Leandro Trossard'ı ilk 11'de başlatmama kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 11:54
Leandro Trossard için karar belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Leandro Trossard'ın durumuna çevrildi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, Belçikalı yıldızla ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TROSSARD YEDEK BAŞLAYACAK

İtalyan teknik adamın, Leandro Trossard'ı Hradec Kralove karşısında yedek kulübesinde oturtacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmanın gidişatına göre son 20 dakikada oyuna dahil olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

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