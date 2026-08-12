Mert Günok performansıyla alkışları topladı!

Sturm Graz deplasmanında 3 kurtarış yapan Mert Günok, Fenerbahçe'nin turu geçmesinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok, Sturm Graz karşısındaki performansıyla yine güven verdi. Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da rakibini 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 kurtarış yapan tecrübeli file bekçisi, takımının kalesini gole kapattı.
Sezona başarılı bir giriş yapan Mert Günok, bu sezon şimdiye kadar 4 maçta forma giydi. Tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Sezona başarılı bir giriş yapan Mert Günok, bu sezon şimdiye kadar 4 maçta forma giydi. Tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü.