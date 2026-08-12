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Fenerbahçe kasasını doldurdu!

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde çok önemli bir geliri kasasına koyacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 13:06
Fenerbahçe kasasını doldurdu!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı toplamda 3-0'lık skorla geçerek play-off turuna yükseldi. Avusturya temsilcisini deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken önemli bir geliri de garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4.3 MİLYON EURO KAZANÇ

Fenerbahçe, bu başarısıyla 4.3 milyon euroluk ödülü garantiledi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Lyon karşısında elenmesi durumunda 4.3 milyon euroluk ödül kulübün kasasına girecek.

ELERSE TARİHİ GELİR

Böylece sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sportif başarının karşılığında önemli bir ekonomik kazanç da elde etmiş olacak.

Fenerbahçe'nin asıl hedefi ise Lyon'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini elemesi halinde 4.3 milyon euro yerine 18.62 milyon euroluk ödülü kasasına koyacak.

MAÇ TARİHLERİ

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off eşleşmesinin ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda yapılacak. 

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