Beşiktaş tur için sahada: Avantaj siyah-beyazlılarda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.
İLK MAÇTA AVANTAJI ALDI
Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.
Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında alacağı galibiyet veya beraberlikle adını play-off turuna yazdıracak. Çekya temsilcisinin tek farklı galibiyetinde mücadele uzatmaya gidecek. Hradec Kralove'un iki ya da daha farklı kazanması halinde ise turu konuk ekip geçecek.
TEK EKSİK OUATTARA
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde tek eksik Kassoum Ouattara olacak.
İlk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, cezası nedeniyle rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ÜÇ RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlılar, Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık galibiyetler alırken, Hradec Kralove ile oynanan ilk maçı da 1-0 kazandı.
Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ile Emirhan Topçu'nun performansı ve kaleci Alexander Nübel'in kurtarışları, Beşiktaş'ın üç karşılaşmada da gol yememesinde etkili oldu.
TURU GEÇERSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş, Hradec Kralove'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olarak elendi.
ELENİRSE PANATHINAIKOS İLE KARŞILAŞACAK
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'a elenmesi halinde Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Siyah-beyazlılar bu durumda, Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorların ardından eleyen Panathinaikos ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer alıyor.
B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan bulunuyor.
İLK MAÇTA AVANTAJI ALDI
Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.
Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında alacağı galibiyet veya beraberlikle adını play-off turuna yazdıracak. Çekya temsilcisinin tek farklı galibiyetinde mücadele uzatmaya gidecek. Hradec Kralove'un iki ya da daha farklı kazanması halinde ise turu konuk ekip geçecek.
TEK EKSİK OUATTARA
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde tek eksik Kassoum Ouattara olacak.
İlk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, cezası nedeniyle rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ÜÇ RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlılar, Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık galibiyetler alırken, Hradec Kralove ile oynanan ilk maçı da 1-0 kazandı.
Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ile Emirhan Topçu'nun performansı ve kaleci Alexander Nübel'in kurtarışları, Beşiktaş'ın üç karşılaşmada da gol yememesinde etkili oldu.
TURU GEÇERSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş, Hradec Kralove'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olarak elendi.
ELENİRSE PANATHINAIKOS İLE KARŞILAŞACAK
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'a elenmesi halinde Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Siyah-beyazlılar bu durumda, Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorların ardından eleyen Panathinaikos ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer alıyor.
B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan bulunuyor.