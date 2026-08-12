Dunleavy: 'Warriors bu yaz son derece agresifti fakat süperstar ekleyemedi'

Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy, yıldız oyuncu Stephen Curry'nin etrafına şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak için bu yaz son derece agresif davrandıklarını ancak hedefledikleri önemli isimleri kadroya katmayı başaramadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golden State Warriors taraftarları açısından bir yaz dönemi daha hayal kırıklığıyla geçerken, takım Stephen Curry'ye bir şampiyonluk koşusunda daha yardımcı olabilecek süper yıldızlardan herhangi birini kadrosuna katamadı.
38 yaşındaki Curry'nin kariyerinin son bölümünde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için yıldız takviyelerine duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale gelirken, genel menajer Mike Dunleavy Warriors yönetiminin bu konuda pasif kalmadığını savundu.
Dunleavy, Golden State'in playoff yarışında iddialı hale gelebilmesi için önemli oyuncuları kadroya katma konusunda son derece agresif davrandığını belirtti.
"Son derece agresifiz. İnsanlar yaptığım telefon görüşmelerini ve bazı oyuncular için neler teklif ettiğimi bilselerdi, ne kadar çok uğraştığımızı fark ederlerdi."
Ancak Warriors'ın hedeflediği oyuncular konusunda diğer takımların yaptığı hamleler daha başarılı olurken, Dunleavy bazı oyuncuların mevcut takımları tarafından ne kadar değerli görüldüğüne de dikkat çekti.
"Bizim gerçekten çok ama çok değer verdiğimiz birçok oyuncu var ancak bu isimler takas edilmiyor. Muhtemelen bunun nedeni, kendi takımlarının da onlara en az bizim kadar değer vermesi."
Bu yaz NBA'de çok sayıda önemli takas gerçekleşirken Warriors, büyük hamlelerin hiçbirinde son aşamaya ulaşamadı.
Kawhi Leonard'ın Brandon Ingram merkezli, iki birinci tur draft hakkı ve bir birinci tur draft hakkı takas hakkı içeren paket karşılığında Toronto Raptors'a gönderilmesi gündemde bulunurken, söz konusu takas henüz tamamlanmadı.
Jaylen Brown, Paul George merkezli ve iki birinci tur draft hakkının yer aldığı paket karşılığında Philadelphia 76ers'a giderken Giannis Antetokounmpo da çok büyük bir takas paketi karşılığında Miami Heat'in yolunu tuttu.
Bunların yanı sıra Lu Dort Atlanta Hawks'a, Miles Bridges ise Phoenix Suns'a takas edildi.
Golden State'in özellikle Leonard ve Antetokounmpo'ya ciddi ilgi gösterdiği bildirilmiş olsa da Warriors'ın tüm varlıklarını riske atmak istememesi nedeniyle yaptığı tekliflerin bu oyuncuları kadroya katmak için yeterli olmadığı düşünülüyor.
Ayrıca Warriors'ın önümüzdeki sezonu bir tür "geçiş yılı" olarak değerlendirerek asıl şampiyonluk adayı kadroyu 2027-28 sezonu için oluşturmayı planlayabileceği de daha önce öne sürülmüştü.
38 yaşındaki Curry'nin kariyerinin son bölümünde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için yıldız takviyelerine duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale gelirken, genel menajer Mike Dunleavy Warriors yönetiminin bu konuda pasif kalmadığını savundu.
Dunleavy, Golden State'in playoff yarışında iddialı hale gelebilmesi için önemli oyuncuları kadroya katma konusunda son derece agresif davrandığını belirtti.
"Son derece agresifiz. İnsanlar yaptığım telefon görüşmelerini ve bazı oyuncular için neler teklif ettiğimi bilselerdi, ne kadar çok uğraştığımızı fark ederlerdi."
Ancak Warriors'ın hedeflediği oyuncular konusunda diğer takımların yaptığı hamleler daha başarılı olurken, Dunleavy bazı oyuncuların mevcut takımları tarafından ne kadar değerli görüldüğüne de dikkat çekti.
"Bizim gerçekten çok ama çok değer verdiğimiz birçok oyuncu var ancak bu isimler takas edilmiyor. Muhtemelen bunun nedeni, kendi takımlarının da onlara en az bizim kadar değer vermesi."
Bu yaz NBA'de çok sayıda önemli takas gerçekleşirken Warriors, büyük hamlelerin hiçbirinde son aşamaya ulaşamadı.
Kawhi Leonard'ın Brandon Ingram merkezli, iki birinci tur draft hakkı ve bir birinci tur draft hakkı takas hakkı içeren paket karşılığında Toronto Raptors'a gönderilmesi gündemde bulunurken, söz konusu takas henüz tamamlanmadı.
Jaylen Brown, Paul George merkezli ve iki birinci tur draft hakkının yer aldığı paket karşılığında Philadelphia 76ers'a giderken Giannis Antetokounmpo da çok büyük bir takas paketi karşılığında Miami Heat'in yolunu tuttu.
Bunların yanı sıra Lu Dort Atlanta Hawks'a, Miles Bridges ise Phoenix Suns'a takas edildi.
Golden State'in özellikle Leonard ve Antetokounmpo'ya ciddi ilgi gösterdiği bildirilmiş olsa da Warriors'ın tüm varlıklarını riske atmak istememesi nedeniyle yaptığı tekliflerin bu oyuncuları kadroya katmak için yeterli olmadığı düşünülüyor.
Ayrıca Warriors'ın önümüzdeki sezonu bir tür "geçiş yılı" olarak değerlendirerek asıl şampiyonluk adayı kadroyu 2027-28 sezonu için oluşturmayı planlayabileceği de daha önce öne sürülmüştü.