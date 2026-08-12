Süper Lig tarihinin en gollü maçları

Eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan ve bu sezon 69. yaşına girecek Süper Lig'de, bir maçta en fazla 12 gol atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı. Toplam 12 golün atıldığı mücadele, lig tarihinin en çok gol çıkan karşılaşması olarak kayıtlara geçti.
REKOR MAÇTA 12 GOL
Fenerbahçe'nin tarihi karşılaşmadaki gollerini Tanju Çolak 3, Nuri Kamburoğlu 2, Gerson Candido de Paula ve Aykut Kocaman birer kez kaydetti. Gaziantepsporlu İhsan Okay da kendi kalesine gol attı.
Gaziantepspor'un golleri ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro ve Hamdi Özturgut'tan gelirken, Semih Yuvakuran da kendi kalesine fileleri havalandırdı.
10 VE ÜZERİ GOL ÇIKAN 13 MAÇ
Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda bir karşılaşmada 10 veya daha fazla golün atıldığı 13 müsabaka oynandı.
Ligin son 20 sezonunda ise hiçbir karşılaşmada toplam gol sayısı 10'a ulaşmadı.
Süper Lig tarihindeki 10 ve üzeri gollü karşılaşmalar şöyle:
1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor: 8-4
1983-1984 sezonunda Galatasaray-Adana Demirspor: 9-2
1986-1987 sezonunda Malatyaspor-Rizespor: 7-4
1997-1998 sezonunda Kayserispor-Trabzonspor: 5-6
1967-1968 sezonunda Göztepe-Feriköy: 9-1
1986-1987 sezonunda Eskişehirspor-Antalyaspor: 7-3
1988-1989 sezonunda Galatasaray-Adana Demirspor: 7-3
1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor: 10-0
1994-1995 sezonunda Samsunspor-Petrolofisi: 8-2
1994-1995 sezonunda Altay-Beşiktaş: 2-8
1994-1995 sezonunda Zeytinburnuspor-Galatasaray: 3-7
2002-2003 sezonunda Beşiktaş-Göztepe: 7-3
2004-2005 sezonunda Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor: 6-4
"DÖRT BÜYÜKLER" 8 MAÇTA YER ALDI
Süper Lig tarihindeki en gollü 13 karşılaşmanın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzonspor yer aldı.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un ise birer karşılaşmasında toplam gol sayısı 10 veya üzerine çıktı.
EN GOLLÜ BERABERLİK 4-4
Süper Lig tarihinde en fazla golün atıldığı beraberliklerde skor 4-4 oldu.
Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray, Samsunspor-İstanbulspor, Adanaspor-Kocaelispor, Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor, Trabzonspor-Gaziantepspor, Yeni Malatyaspor-Sivasspor ve Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmaları 4-4'lük beraberlikle tamamlandı.
REKOR MAÇTA 12 GOL
Fenerbahçe'nin tarihi karşılaşmadaki gollerini Tanju Çolak 3, Nuri Kamburoğlu 2, Gerson Candido de Paula ve Aykut Kocaman birer kez kaydetti. Gaziantepsporlu İhsan Okay da kendi kalesine gol attı.
Gaziantepspor'un golleri ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro ve Hamdi Özturgut'tan gelirken, Semih Yuvakuran da kendi kalesine fileleri havalandırdı.
10 VE ÜZERİ GOL ÇIKAN 13 MAÇ
Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda bir karşılaşmada 10 veya daha fazla golün atıldığı 13 müsabaka oynandı.
Ligin son 20 sezonunda ise hiçbir karşılaşmada toplam gol sayısı 10'a ulaşmadı.
Süper Lig tarihindeki 10 ve üzeri gollü karşılaşmalar şöyle:
1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor: 8-4
1983-1984 sezonunda Galatasaray-Adana Demirspor: 9-2
1986-1987 sezonunda Malatyaspor-Rizespor: 7-4
1997-1998 sezonunda Kayserispor-Trabzonspor: 5-6
1967-1968 sezonunda Göztepe-Feriköy: 9-1
1986-1987 sezonunda Eskişehirspor-Antalyaspor: 7-3
1988-1989 sezonunda Galatasaray-Adana Demirspor: 7-3
1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor: 10-0
1994-1995 sezonunda Samsunspor-Petrolofisi: 8-2
1994-1995 sezonunda Altay-Beşiktaş: 2-8
1994-1995 sezonunda Zeytinburnuspor-Galatasaray: 3-7
2002-2003 sezonunda Beşiktaş-Göztepe: 7-3
2004-2005 sezonunda Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor: 6-4
"DÖRT BÜYÜKLER" 8 MAÇTA YER ALDI
Süper Lig tarihindeki en gollü 13 karşılaşmanın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzonspor yer aldı.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un ise birer karşılaşmasında toplam gol sayısı 10 veya üzerine çıktı.
EN GOLLÜ BERABERLİK 4-4
Süper Lig tarihinde en fazla golün atıldığı beraberliklerde skor 4-4 oldu.
Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray, Samsunspor-İstanbulspor, Adanaspor-Kocaelispor, Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor, Trabzonspor-Gaziantepspor, Yeni Malatyaspor-Sivasspor ve Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmaları 4-4'lük beraberlikle tamamlandı.