Süper Lig tarihinin 'en'leri

Eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in geride kalan 68 sezonunda birçok önemli rekora imza atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lig tarihindeki toplam performansların yanı sıra tek sezon ve tek maç bazında ortaya çıkan istatistiklerde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor birçok kategoride ilk sırada yer aldı.
ŞAMPİYONLUK REKORU GALATASARAY'DA
Galatasaray, 26 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde bu alanda ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca 670 hafta ile en uzun süre lider kalan takım ve 19 kezle en fazla gol kralı çıkaran kulüp konumunda.
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 102 puana ulaşarak lig tarihinin en yüksek puanlı ve en iyi performanslı sezonunu gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar aynı sezonda 17 maç üst üste kazanarak bu alandaki rekoru da elde etti.
FENERBAHÇE GALİBİYET VE GOL SAYISINDA ZİRVEDE
Fenerbahçe, lig tarihinde 1309 galibiyetle en fazla maç kazanan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 4111 golle de lig tarihinde rakip fileleri en fazla havalandıran ekip olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 2266'şar karşılaşmayla Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan iki takım oldu.
Sarı-lacivertliler ayrıca 2009-2010 sezonunda ilk 10 maçını kazanarak lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN 48 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Süper Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisi Beşiktaş'a ait.
Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar 48 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş ayrıca 1991-1992 sezonunu yenilgisiz tamamlayarak Süper Lig tarihinde yenilmeden şampiyon olan takım oldu.
TRABZONSPOR EVİNDE 90 MAÇ YENİLMEDİ
Trabzonspor, kendi sahasında 90 maç boyunca mağlup olmayarak bu alandaki en uzun seriye imza attı.
Bordo-mavililer, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar sahasında yenilmedi.
Trabzonspor forması giyen Şenol Güneş de 1978-1979 sezonunda 1112 dakika gol yemeyerek lig tarihinin bu alandaki rekorunu elde etti.
EN GOLLÜ MAÇTA 12 GOL
Süper Lig tarihinin en gollü karşılaşması 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında oynandı.
Fenerbahçe'nin 8-4 kazandığı mücadelede toplam 12 gol atıldı.
En farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ettiği karşılaşmada geldi.
En farklı deplasman galibiyeti rekorunu ise 1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü'nü 8-0 yenen Galatasaray aldı.
BİR SEZONDA 33 GALİBİYET
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 33 galibiyet alarak tek sezonda en fazla maç kazanan takım oldu.
Bir sezonda en fazla gol atan ekipler arasında 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol kaydeden Fenerbahçe yer aldı.
Bir sezonda en az gol yiyen takım ise 1969-1970'te 30 karşılaşmada yalnızca 6 gol yiyen Fenerbahçe oldu.
TANJU ÇOLAK'TAN 39 GOLLÜ SEZON
Bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekoru Tanju Çolak'a ait.
Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda 39 gol kaydetti.
Metin Oktay, 1959 sezonunda 11 golle en düşük gol sayısıyla gol kralı olan oyuncu olurken, Mbaye Diagne 2018-2019 sezonunda attığı 30 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.
BİR MAÇTA 6 GOL
Tek maçta en fazla gol atan futbolcu da Tanju Çolak oldu.
Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'yı 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
PUAN REKORU 102
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda topladığı 102 puan, Süper Lig tarihinin şampiyonlukla tamamlanan en yüksek puanı oldu.
En az puanla şampiyonluk rekoru ise 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor'a ait.
Galatasaray, 1987-1988 sezonunda ikinci sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atarak en yüksek puan farkıyla şampiyonluk yaşayan takım oldu.
EN ÇOK GOL ATILAN SEZON 2020-2021
Süper Lig'de en fazla golün atıldığı sezon 1136 golle 2020-2021 oldu.
En az gol ise 264 golle 1959 sezonunda kaydedildi.
Maç başına en yüksek gol ortalaması 3,32 ile 2000-2001 sezonunda, en düşük ortalama ise 1,69 ile 1973-1974 sezonunda gerçekleşti.
TEKNİK DİREKTÖRLERDE FATİH TERİM VE RIZA ÇALIMBAY
Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör oldu.
Rıza Çalımbay ise 661 karşılaşmayla lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör olarak yer aldı.
Yabancı teknik direktörlerde Abdullah Gegic çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl görev yaparken, Gordon Milne Beşiktaş'ın başında aralıksız 6,5 sezon çalıştı.
EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU UMUT BULUT
Süper Lig tarihinde en fazla forma giyen futbolcu 515 maçla Umut Bulut oldu.
En fazla maç yöneten hakem ise 385 karşılaşmayla Cüneyt Çakır olarak kayıtlara geçti.
Metin Oktay, 6 kez gol kralı olarak bu alandaki zirveyi elinde bulunduruyor.
EN GENÇ GOLCÜ EMRE DEMİR
Kayserispor forması giyen Emre Demir, 9 Kasım 2019'daki Gençlerbirliği-Kayserispor karşılaşmasında gol attığında 15 yaş, 9 ay ve 25 günlüktü.
Bu golle Emre Demir, Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç futbolcu oldu.
EN ERKEN GOL 10. SANİYEDE
Süper Lig tarihinin en erken golünü Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir attı.
Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunun 16. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 10. saniyede fileleri havalandırdı.
SEYİRCİ REKORU BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇINDA
Lig tarihinin en yüksek seyirci sayısına ulaşan karşılaşması 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu.
Mücadeleyi 76 bin 127 kişi tribünden takip etti.
EN ÇOK KÜME DÜŞEN SAMSUNSPOR
Samsunspor, 7 kezle Süper Lig'den en fazla küme düşen takım oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise geride kalan 68 sezonun tamamında ligde yer aldı.
Bu üç takımın yanı sıra Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor'un da Süper Lig'den düşmediği belirtildi.
ŞAMPİYONLUK REKORU GALATASARAY'DA
Galatasaray, 26 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde bu alanda ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca 670 hafta ile en uzun süre lider kalan takım ve 19 kezle en fazla gol kralı çıkaran kulüp konumunda.
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 102 puana ulaşarak lig tarihinin en yüksek puanlı ve en iyi performanslı sezonunu gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar aynı sezonda 17 maç üst üste kazanarak bu alandaki rekoru da elde etti.
FENERBAHÇE GALİBİYET VE GOL SAYISINDA ZİRVEDE
Fenerbahçe, lig tarihinde 1309 galibiyetle en fazla maç kazanan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 4111 golle de lig tarihinde rakip fileleri en fazla havalandıran ekip olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 2266'şar karşılaşmayla Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan iki takım oldu.
Sarı-lacivertliler ayrıca 2009-2010 sezonunda ilk 10 maçını kazanarak lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN 48 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Süper Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisi Beşiktaş'a ait.
Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar 48 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş ayrıca 1991-1992 sezonunu yenilgisiz tamamlayarak Süper Lig tarihinde yenilmeden şampiyon olan takım oldu.
TRABZONSPOR EVİNDE 90 MAÇ YENİLMEDİ
Trabzonspor, kendi sahasında 90 maç boyunca mağlup olmayarak bu alandaki en uzun seriye imza attı.
Bordo-mavililer, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar sahasında yenilmedi.
Trabzonspor forması giyen Şenol Güneş de 1978-1979 sezonunda 1112 dakika gol yemeyerek lig tarihinin bu alandaki rekorunu elde etti.
EN GOLLÜ MAÇTA 12 GOL
Süper Lig tarihinin en gollü karşılaşması 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında oynandı.
Fenerbahçe'nin 8-4 kazandığı mücadelede toplam 12 gol atıldı.
En farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ettiği karşılaşmada geldi.
En farklı deplasman galibiyeti rekorunu ise 1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü'nü 8-0 yenen Galatasaray aldı.
BİR SEZONDA 33 GALİBİYET
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 33 galibiyet alarak tek sezonda en fazla maç kazanan takım oldu.
Bir sezonda en fazla gol atan ekipler arasında 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol kaydeden Fenerbahçe yer aldı.
Bir sezonda en az gol yiyen takım ise 1969-1970'te 30 karşılaşmada yalnızca 6 gol yiyen Fenerbahçe oldu.
TANJU ÇOLAK'TAN 39 GOLLÜ SEZON
Bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekoru Tanju Çolak'a ait.
Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda 39 gol kaydetti.
Metin Oktay, 1959 sezonunda 11 golle en düşük gol sayısıyla gol kralı olan oyuncu olurken, Mbaye Diagne 2018-2019 sezonunda attığı 30 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.
BİR MAÇTA 6 GOL
Tek maçta en fazla gol atan futbolcu da Tanju Çolak oldu.
Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'yı 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
PUAN REKORU 102
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda topladığı 102 puan, Süper Lig tarihinin şampiyonlukla tamamlanan en yüksek puanı oldu.
En az puanla şampiyonluk rekoru ise 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor'a ait.
Galatasaray, 1987-1988 sezonunda ikinci sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atarak en yüksek puan farkıyla şampiyonluk yaşayan takım oldu.
EN ÇOK GOL ATILAN SEZON 2020-2021
Süper Lig'de en fazla golün atıldığı sezon 1136 golle 2020-2021 oldu.
En az gol ise 264 golle 1959 sezonunda kaydedildi.
Maç başına en yüksek gol ortalaması 3,32 ile 2000-2001 sezonunda, en düşük ortalama ise 1,69 ile 1973-1974 sezonunda gerçekleşti.
TEKNİK DİREKTÖRLERDE FATİH TERİM VE RIZA ÇALIMBAY
Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör oldu.
Rıza Çalımbay ise 661 karşılaşmayla lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör olarak yer aldı.
Yabancı teknik direktörlerde Abdullah Gegic çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl görev yaparken, Gordon Milne Beşiktaş'ın başında aralıksız 6,5 sezon çalıştı.
EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU UMUT BULUT
Süper Lig tarihinde en fazla forma giyen futbolcu 515 maçla Umut Bulut oldu.
En fazla maç yöneten hakem ise 385 karşılaşmayla Cüneyt Çakır olarak kayıtlara geçti.
Metin Oktay, 6 kez gol kralı olarak bu alandaki zirveyi elinde bulunduruyor.
EN GENÇ GOLCÜ EMRE DEMİR
Kayserispor forması giyen Emre Demir, 9 Kasım 2019'daki Gençlerbirliği-Kayserispor karşılaşmasında gol attığında 15 yaş, 9 ay ve 25 günlüktü.
Bu golle Emre Demir, Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç futbolcu oldu.
EN ERKEN GOL 10. SANİYEDE
Süper Lig tarihinin en erken golünü Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir attı.
Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunun 16. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 10. saniyede fileleri havalandırdı.
SEYİRCİ REKORU BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇINDA
Lig tarihinin en yüksek seyirci sayısına ulaşan karşılaşması 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu.
Mücadeleyi 76 bin 127 kişi tribünden takip etti.
EN ÇOK KÜME DÜŞEN SAMSUNSPOR
Samsunspor, 7 kezle Süper Lig'den en fazla küme düşen takım oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise geride kalan 68 sezonun tamamında ligde yer aldı.
Bu üç takımın yanı sıra Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor'un da Süper Lig'den düşmediği belirtildi.