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Thunder'ı Chet Holmgren konusunda zor bir karar bekleyebilir

Oklahoma City Thunder, ikinci apronun yarattığı mali baskının giderek artmasıyla birlikte gelecekte Chet Holmgren'in takımın uzun vadeli çekirdeğindeki yerini yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thunder'ı Chet Holmgren konusunda zor bir karar bekleyebilir
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Oklahoma City Thunder, ikinci apronun yarattığı mali baskının giderek artmasıyla birlikte gelecekte Chet Holmgren'in takımın uzun vadeli çekirdeğindeki yerini yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oklahoma City Thunder'ın Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren'den oluşan yıldız üçlüsünü uzun vadede bir arada tutması, NBA'in ikinci apron kuralları nedeniyle giderek daha maliyetli hale geliyor.

The Athletic'ten Zach Harper, özellikle Holmgren'in Victor Wembanyama karşısındaki performanslarının gelecekte alınabilecek önemli bir kararda etkili olabileceğini öne sürdü.

"İkinci apron, OKC için çirkin yüzünü şimdiden göstermeye başladı ve Thunder bu büyük üçlüyü bir arada tuttuğu sürece böyle olmaya devam edecek. Yakında çok önemli bir karar vermek zorunda kalabilirler. Holmgren, en önemli anlarda Victor Wembanyama karşısında zorlanmaya devam ederse belki de bu kararı vermek daha kolay hale gelir."

Oklahoma City, ikinci apronun altında kalabilmek amacıyla bu yaz kadrosunda şimdiden önemli fedakârlıklar yaptı ve Lu Dort, Aaron Wiggins ile Isaiah Joe'yu takas etti.

Bu hamleler Thunder'ın kadro derinliğini azaltırken kulübe önemli miktarda mali tasarruf sağladı. Oklahoma City aynı zamanda Gilgeous-Alexander, Holmgren ve Williams'ı takımın üç temel parçası olarak kadroda tutmayı başardı.

Üç oyuncunun 2026-27 sezonundaki toplam maaş yükü yaklaşık 143 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam 2027-28'de 149,5 milyon dolara, 2028-29'da 161 milyon dolara, 2029-30'da 172,5 milyon dolara ve 2030-31'de 184 milyon dolara yükselecek.

Holmgren ve Williams, beş yıllık maksimum çaylak kontratı uzatmalarının ilk sezonuna girerken Gilgeous-Alexander da uzun vadeli sözleşmesi kapsamında takımda kalmaya devam ediyor.

Öte yandan Holmgren'in sahadaki üretimi, Thunder'ın genç yıldızı kadroda tutması için oldukça güçlü bir gerekçe sunuyor.

23 yaşındaki uzun, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 69 maçta 17,1 sayı, 8,9 ribaund ve 1,9 blok ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 55,7, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36,2 isabet oranıyla oynadı.

Holmgren ayrıca Yılın Savunma Oyuncusu oylamasını ikinci sırada tamamladı ve kariyerinde All-Star seçilmesinin yanı sıra NBA'in En İyi Üçüncü Beşi'nde de kendisine yer buldu.

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