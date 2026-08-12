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Roma, Mora için Porto ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için gündemine aldığı Rodrigo Mora transferinde Roma transferde önüne geçti. İtalyan ekibi, Porto ile 7 milyon euro kiralama bedeli ve 43 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 12:14 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Roma, Mora için Porto ile anlaşmaya vardı!
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 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo Mora için Roma'nın devreye girdiği ve transferde önemli mesafe katettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi, Porto forması giyen 19 yaşındaki oyuncunun transferini sonuçlandırmaya yakın.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 10+40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların Rodrigo Mora için 10 milyon euro kiralama bedeli ve 40 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir paket hazırladı.

Galatasaray'ın 10 numara pozisyonuna takviye amacıyla kadrosuna katmak istediği Portekizli oyuncu için Roma'nın yaptığı son hamlenin ardından transfer yarışında öne geçti.

ROMA'DAN 7+43 MİLYON EUROLUK PAKET

Habere göre Roma, Porto ile 7 milyon euro kiralama bedeli ve 43 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibinin teklifinde satın alma opsiyonunu belirli şartlarda zorunlu hale getirecek bir madde de bulunuyor.

OPSİYON İKİ ŞARTA BAĞLI

Roma'nın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması ve Rodrigo Mora'nın sözleşmede belirlenen sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde 43 milyon euroluk satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Roma'nın Rodrigo Mora transferini tamamlamaya yakın olduğu aktarıldı.

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