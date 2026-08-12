Beşiktaş Avrupa'da dalya sonrası 262. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hradec Kralove'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 261 karşılaşmanın 100'ünü kazanırken, 50 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 111 kez mağlup oldu. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 352 gol atarken, kalesinde 395 gol gördü.
AVRUPA'DA 47 KEZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Beşiktaş, eleme turları dahil 47 kez Türkiye'yi temsil etti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.
Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki 137. maçını oynayacak.
Siyah-beyazlılar bu organizasyonda daha önce çıktığı 136 karşılaşmada 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, rakip fileleri 213 kez havalandırırken 180 gol yedi.
ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8. RANDEVU
Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasıyla Çekya temsilcilerine karşı 8. kez sahaya çıkacak.
Daha önce Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, Hradec Kralove ile oynadığı 3. eleme turu ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanarak Çekya ekiplerine karşı 4. galibiyetini elde etti.
İÇ SAHADA 131. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında iç sahadaki 131. karşılaşmasını Hradec Kralove karşısında oynayacak.
Beşiktaş daha önce iç sahada çıktığı 130 Avrupa maçında 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 201 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 150 gol gördü.
İÇ SAHA MAÇLARINDAN 3'Ü İSTANBUL DIŞINDA
Beşiktaş, Avrupa kupalarında ev sahibi olduğu üç karşılaşmayı İstanbul dışında oynadı.
Siyah-beyazlılar, 1986-1987 sezonunda Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasını hava şartları nedeniyle İzmir'de yaptı ve mücadeleyi 5-0 kaybetti.
2003-2004 sezonunda Chelsea ile oynanması gereken Şampiyonlar Ligi karşılaşması İstanbul'daki bombalı terör saldırısı nedeniyle Gelsenkirchen'de gerçekleştirildi. Beşiktaş bu maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
2024-2025 sezonunda Maccabi Tel Aviv karşılaşması ise kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" Macaristan'da oynandı. Beşiktaş, Nagyerdei Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kaybetti.
AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL
Beşiktaş, Avrupa kupalarında üç kez çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlılar 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ancak Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elendi.
EN FARKLI GALİBİYETİ 6-0
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda B36 Torshavn karşısında aldığı 6-0'lık sonuç oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca Saraybosna'yı 5-0, Maccabi Tel Aviv ve Lugano'yu ise 5-1 mağlup etti.
EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL KARŞISINDA
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyeti, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık sonuç oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca Leeds United ve Dinamo Kiev karşısında deplasmanda 6-0'lık mağlubiyetler yaşadı.
ZİRVEDE OKTAY DERELİOĞLU VAR
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu 14 golle Oktay Derelioğlu.
Oktay Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ederken, Ricardo Quaresma ile Bobo Avrupa kupalarında 12'şer kez fileleri havalandırdı.
Mevcut kadroda ise Milot Rashica'nın 4, Semih Kılıçsoy'un 3 ve kaptan Orkun Kökçü'nün 2 Avrupa kupası golü bulunuyor.
AVRUPA'DA 47 KEZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Beşiktaş, eleme turları dahil 47 kez Türkiye'yi temsil etti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|136
|60
|25
|51
|213
|180
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Konferans Ligi
|16
|9
|2
|5
|29
|24
|TOPLAM
|261
|100
|50
|111
|352
|395
Siyah-beyazlılar bu organizasyonda daha önce çıktığı 136 karşılaşmada 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, rakip fileleri 213 kez havalandırırken 180 gol yedi.
ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8. RANDEVU
Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasıyla Çekya temsilcilerine karşı 8. kez sahaya çıkacak.
Daha önce Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, Hradec Kralove ile oynadığı 3. eleme turu ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanarak Çekya ekiplerine karşı 4. galibiyetini elde etti.
İÇ SAHADA 131. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında iç sahadaki 131. karşılaşmasını Hradec Kralove karşısında oynayacak.
Beşiktaş daha önce iç sahada çıktığı 130 Avrupa maçında 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 201 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 150 gol gördü.
İÇ SAHA MAÇLARINDAN 3'Ü İSTANBUL DIŞINDA
Beşiktaş, Avrupa kupalarında ev sahibi olduğu üç karşılaşmayı İstanbul dışında oynadı.
Siyah-beyazlılar, 1986-1987 sezonunda Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final karşılaşmasını hava şartları nedeniyle İzmir'de yaptı ve mücadeleyi 5-0 kaybetti.
2003-2004 sezonunda Chelsea ile oynanması gereken Şampiyonlar Ligi karşılaşması İstanbul'daki bombalı terör saldırısı nedeniyle Gelsenkirchen'de gerçekleştirildi. Beşiktaş bu maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
2024-2025 sezonunda Maccabi Tel Aviv karşılaşması ise kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" Macaristan'da oynandı. Beşiktaş, Nagyerdei Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kaybetti.
AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL
Beşiktaş, Avrupa kupalarında üç kez çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlılar 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ancak Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elendi.
EN FARKLI GALİBİYETİ 6-0
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda B36 Torshavn karşısında aldığı 6-0'lık sonuç oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca Saraybosna'yı 5-0, Maccabi Tel Aviv ve Lugano'yu ise 5-1 mağlup etti.
EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL KARŞISINDA
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyeti, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık sonuç oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca Leeds United ve Dinamo Kiev karşısında deplasmanda 6-0'lık mağlubiyetler yaşadı.
ZİRVEDE OKTAY DERELİOĞLU VAR
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu 14 golle Oktay Derelioğlu.
Oktay Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ederken, Ricardo Quaresma ile Bobo Avrupa kupalarında 12'şer kez fileleri havalandırdı.
Mevcut kadroda ise Milot Rashica'nın 4, Semih Kılıçsoy'un 3 ve kaptan Orkun Kökçü'nün 2 Avrupa kupası golü bulunuyor.