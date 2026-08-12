Shaq, Smaç Yarışması'nı eleştirdi: 'Büyük yıldızlar katılmıyor'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Smaç Yarışması'nın eski cazibesini kaybettiğini savunarak, ligin büyük yıldızlarının artık organizasyona katılmamasını ve yarışmacıların çok fazla denemede başarısız olmasını eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE O'Neal, NBA Smaç Yarışması'nın son yıllarda eski çekiciliğini yitirdiğini düşünüyor.
Boardroom Cover Stories'a konuşan O'Neal, özellikle ligin en büyük yıldızlarının yarışmadan uzak durmasına dikkat çekti:
"Son 15 yılda LeBron [James] ya da Zion Williamson gibi gerçekten üst düzey bir oyuncının smaç yarışmasına katıldığını görmedik. Bir de üç-dört kez smaç denemesinde başarısız olan oyuncular var."
NBA Smaç Yarışması geçmişte ligin önde gelen oyuncularını düzenli olarak ağırlarken Michael Jordan, Dominique Wilkins, Vince Carter, Dwight Howard ve Blake Griffin gibi yıldızların unutulmaz performanslarına sahne olmuştu.
Ancak organizasyon son yıllarda NBA'in tanınmış isimlerini çekmekte zorlandığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.
O'Neal ise artık NBA'de forma giymese bile olağanüstü smaç yeteneğine sahip sporcuları öne çıkarmayı amaçlayan DUNKMAN isimli yeni bir yarışmaya destek veriyor. Organizasyonun kazananı 500 bin dolarlık ödülün sahibi olacak ve performanslara bağlı olarak ödül miktarının daha da yükselmesi mümkün olacak.
O'Neal, fikrin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:
"İnternete baktığınızda NBA'de oynayacak kadar iyi olmayan ama inanılmaz smaç basan gençleri görüyorsunuz ve sosyal medyada çok fazla izleniyorlar. İnsanların büyük ilgisini çekiyorlar. Ben de belki bu oyuncular için bir lig kurup onlara para kazandırmamız gerektiğini düşündüm."
DUNKMAN'in uluslararası bir katılımcı havuzuna sahip olması da bekleniyor. Organizasyonda İngiltere, Çin, Brezilya, Porto Riko, Ukrayna ve ABD'den sporcuların yer alması planlanıyor.
Boardroom Cover Stories'a konuşan O'Neal, özellikle ligin en büyük yıldızlarının yarışmadan uzak durmasına dikkat çekti:
"Son 15 yılda LeBron [James] ya da Zion Williamson gibi gerçekten üst düzey bir oyuncının smaç yarışmasına katıldığını görmedik. Bir de üç-dört kez smaç denemesinde başarısız olan oyuncular var."
NBA Smaç Yarışması geçmişte ligin önde gelen oyuncularını düzenli olarak ağırlarken Michael Jordan, Dominique Wilkins, Vince Carter, Dwight Howard ve Blake Griffin gibi yıldızların unutulmaz performanslarına sahne olmuştu.
Ancak organizasyon son yıllarda NBA'in tanınmış isimlerini çekmekte zorlandığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.
O'Neal ise artık NBA'de forma giymese bile olağanüstü smaç yeteneğine sahip sporcuları öne çıkarmayı amaçlayan DUNKMAN isimli yeni bir yarışmaya destek veriyor. Organizasyonun kazananı 500 bin dolarlık ödülün sahibi olacak ve performanslara bağlı olarak ödül miktarının daha da yükselmesi mümkün olacak.
O'Neal, fikrin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:
"İnternete baktığınızda NBA'de oynayacak kadar iyi olmayan ama inanılmaz smaç basan gençleri görüyorsunuz ve sosyal medyada çok fazla izleniyorlar. İnsanların büyük ilgisini çekiyorlar. Ben de belki bu oyuncular için bir lig kurup onlara para kazandırmamız gerektiğini düşündüm."
DUNKMAN'in uluslararası bir katılımcı havuzuna sahip olması da bekleniyor. Organizasyonda İngiltere, Çin, Brezilya, Porto Riko, Ukrayna ve ABD'den sporcuların yer alması planlanıyor.