Trabzonspor'a öneri: Fabinho

Trabzonspor'da Mohamed Salah transferinin ardından orta saha için de dikkat çeken isimler gündeme gelmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Menajerlerin Karadeniz ekibine kariyerli oyuncular önermeye devam ettiği öğrenildi. Bu isimlerden birinin de Fabinho olduğu belirtildi.
BONSERVİSİ YOK
32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun bonservisinin elinde bulunması, transfer ihtimalini daha cazip hale getirdi.
Fabinho'nun Bordo-Mavililer'e teklif edildiği ve yönetimin oyuncuyla ilgili şartları değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
SIKINTI: YABANCI KONTENJANI DOLU
Fakat 6 numara transferinde yabancı kontenjanının dolu olması işleri sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla takipteki oyuncularla ilgili görüşme trafiği henüz yok.
BONSERVİSİ YOK
32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun bonservisinin elinde bulunması, transfer ihtimalini daha cazip hale getirdi.
Fabinho'nun Bordo-Mavililer'e teklif edildiği ve yönetimin oyuncuyla ilgili şartları değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
SIKINTI: YABANCI KONTENJANI DOLU
Fakat 6 numara transferinde yabancı kontenjanının dolu olması işleri sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla takipteki oyuncularla ilgili görüşme trafiği henüz yok.