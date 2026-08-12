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Trabzonspor'a öneri: Fabinho

Menajerler, Liverpool'un eski yıldızı Fabinho'yu Trabzonspor'a önerdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 09:28
Haber: Fanatik
Trabzonspor'a öneri: Fabinho
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Trabzonspor'da Mohamed Salah transferinin ardından orta saha için de dikkat çeken isimler gündeme gelmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Menajerlerin Karadeniz ekibine kariyerli oyuncular önermeye devam ettiği öğrenildi. Bu isimlerden birinin de Fabinho olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ YOK

32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun bonservisinin elinde bulunması, transfer ihtimalini daha cazip hale getirdi.

Fabinho'nun Bordo-Mavililer'e teklif edildiği ve yönetimin oyuncuyla ilgili şartları değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SIKINTI: YABANCI KONTENJANI DOLU

Fakat 6 numara transferinde yabancı kontenjanının dolu olması işleri sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla takipteki oyuncularla ilgili görüşme trafiği henüz yok. 

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