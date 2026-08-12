12 Ağustos
GKS Katowice-Hapoel Tel Aviv
19:00
12 Ağustos
Rapid Wien-Paide
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Debrecen
19:00
12 Ağustos
PSG-Aston Villa
22:00
12 Ağustos
Everton-Newcastle
19:15
12 Ağustos
Arsenal-Como
21:30
12 Ağustos
M. United-Leeds United
21:30
12 Ağustos
N. Forest-Leverkusen
21:45
12 Ağustos
Deportivo-Real Madrid
22:00
12 Ağustos
Malaga-Fulham
22:00
12 Ağustos
SSC Napoli-Aris
22:00

Galatasaray'da hedef Sambacı forvet!

Galatasaray'ın West Ham forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Pablo Felipe'yi gündemine aldı. Geçtiğimiz ay menajerler tarafından önerilen genç oyuncu için henüz resmi teklif yapılmazken, sarı-kırmızılıların transfer şartlarını araştırmaya başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 09:44
Haber: Takvim
Galatasaray'da hedef Sambacı forvet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'ın forvet hattı için alternatif arayışlarını sürdürdüğü ve West Ham forması giyen Pablo Felipe'yi radarına aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Brezilyalı santrforun transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Pablo Felipe'nin geçtiğimiz ay menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği ancak sarı-kırmızılıların oyuncu için henüz resmi bir teklif yapmadı.

Galatasaray'ın şu aşamada futbolcunun şartlarını araştırdığı ve transfer sürecindeki gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

U23 kontenjanına uygun olduğu belirtilen Pablo Felipe'nin güncel piyasa değerinin 18 milyon euro.

Brezilyalı santrforun West Ham ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2030'da sona erecek.

TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Oyuncunun temsilcilerinin haziran ayından bu yana aktif şekilde transfer görüşmeleri yaptığı ve Pablo Felipe için piyasadaki fırsatları değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın ise Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü arayışı kapsamında genç Brezilyalıyı takip ettiği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.