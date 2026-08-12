Galatasaray'da hedef Sambacı forvet!

Galatasaray'ın forvet hattı için alternatif arayışlarını sürdürdüğü ve West Ham forması giyen Pablo Felipe'yi radarına aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Brezilyalı santrforun transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Pablo Felipe'nin geçtiğimiz ay menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği ancak sarı-kırmızılıların oyuncu için henüz resmi bir teklif yapmadı.
Galatasaray'ın şu aşamada futbolcunun şartlarını araştırdığı ve transfer sürecindeki gelişmeleri takip ettiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
U23 kontenjanına uygun olduğu belirtilen Pablo Felipe'nin güncel piyasa değerinin 18 milyon euro.
Brezilyalı santrforun West Ham ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2030'da sona erecek.
TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR
Oyuncunun temsilcilerinin haziran ayından bu yana aktif şekilde transfer görüşmeleri yaptığı ve Pablo Felipe için piyasadaki fırsatları değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'ın ise Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü arayışı kapsamında genç Brezilyalıyı takip ettiği ifade edildi.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Pablo Felipe'nin geçtiğimiz ay menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği ancak sarı-kırmızılıların oyuncu için henüz resmi bir teklif yapmadı.
Galatasaray'ın şu aşamada futbolcunun şartlarını araştırdığı ve transfer sürecindeki gelişmeleri takip ettiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
U23 kontenjanına uygun olduğu belirtilen Pablo Felipe'nin güncel piyasa değerinin 18 milyon euro.
Brezilyalı santrforun West Ham ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2030'da sona erecek.
TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR
Oyuncunun temsilcilerinin haziran ayından bu yana aktif şekilde transfer görüşmeleri yaptığı ve Pablo Felipe için piyasadaki fırsatları değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'ın ise Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü arayışı kapsamında genç Brezilyalıyı takip ettiği ifade edildi.