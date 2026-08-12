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Galatasaray'da Soule hamlesi: En az 25 milyon euro!

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma forması giyen Matias Soule için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde Roma ile temaslarını artırmasının beklendiği belirtildi.

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calendar 12 Ağustos 2026 10:12 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 10:14
Galatasaray'da Soule hamlesi: En az 25 milyon euro!
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Galatasaray'ın transfer gündemine Roma forması giyen Matias Soule'nin geldiği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun transferi için 25 milyon euro ödemeye hazır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Matias Soule'nin piyasa değerinin 35 milyon euro olduğu belirtilirken, oyuncunun Roma ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ediyor.

TEMASLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin Soule transferi için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle temaslarını artırmasının beklendiği ifade edildi.

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