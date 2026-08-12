Galatasaray'da Soule hamlesi: En az 25 milyon euro!

Galatasaray'ın transfer gündemine Roma forması giyen Matias Soule'nin geldiği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun transferi için 25 milyon euro ödemeye hazır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Matias Soule'nin piyasa değerinin 35 milyon euro olduğu belirtilirken, oyuncunun Roma ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ediyor.
TEMASLARIN ARTMASI BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Soule transferi için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle temaslarını artırmasının beklendiği ifade edildi.
Matias Soule'nin piyasa değerinin 35 milyon euro olduğu belirtilirken, oyuncunun Roma ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ediyor.
TEMASLARIN ARTMASI BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Soule transferi için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle temaslarını artırmasının beklendiği ifade edildi.