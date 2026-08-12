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Galatasaray'da Renato Veiga sürprizi!

Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek için Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 08:28
Galatasaray'da Renato Veiga sürprizi!
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Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

VILLARREAL'İN TALEBİ 30 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre Villarreal, Galatasaray'ın teklifine karşılık Renato Veiga için 30 milyon euro talep etti.

Sol stoperde görev yapabilen Veiga'nın yaşı itibarıyla Süper Lig'deki 23 yaş altı kuralında Galatasaray'ın elini rahatlatıyor.

42 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Renato Veiga'nın geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada görev yaptığı belirtildi. Portekizli savunmacının daha önce Chelsea ile Konferans Ligi'ni kazandı.

23 yaşındaki oyuncunun ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı formasıyla 5 maçta görev yaptı.

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