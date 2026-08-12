Michael Porter Jr. ile Nets arasında yeni kontrat ihtimali düşük

Brooklyn Nets'te kontratının son sezonuna girmeye hazırlanan Michael Porter Jr.'ın uzun vadeli geleceği belirsizliğini korurken, tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmasının beklenmediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Michael Porter Jr.'ın Brooklyn Nets'teki geleceğine ilişkin soru işaretleri giderek artıyor.
NBA muhabiri Jake Fischer, Porter'ın kontratının son sezonuna girerken Nets ile yeni bir anlaşmaya varmasını beklemediğini söyledi.
Fischer, "Porter için bir kontrat uzatması beklemiyorum." ifadelerini kullanırken benzer kontrat durumunda bulunan oyuncular arasında yalnızca Stephen Curry'nin yeni bir anlaşmaya imza atmasını beklediğini belirtti.
Bu haber, Porter'ın Brooklyn'deki ilk sezonunun ardından geleceğine ilişkin belirsizliği daha da artırdı.
2025-26 sezonu öncesinde Nets'e katılan Porter, kısa sürede takımın hücumdaki bir numaralı opsiyonu haline geldi. 28 yaşındaki oyuncu çıktığı 52 maçta 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 85,9 isabet oranıyla oynadı.
Porter'ın dış şut katkısı Brooklyn açısından özellikle önemliydi. Maç başına 9,3 üçlük deneyen deneyimli forvet, bunların 3,4'ünde isabet buldu. Maç başına aldığı 7,1 ribaundla da skor üretiminin ötesinde takıma önemli katkı sağladı.
Ancak Porter'ın bireysel performansı, Nets'in takım olarak yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaya yetmedi.
Brooklyn sezonu 20-62'lik dereceyle tamamladı ve Doğu Konferansı'nın en kötü üçüncü derecesini paylaşırken, Porter'ın organizasyonun uzun vadeli yeniden yapılanma takvimine uyup uymadığı konusunda soru işaretleri oluştu.
Mevcut kontratının son yılı olan 2026-27 sezonunda 40,8 milyon dolar kazanacak Porter'ın durumu, Brooklyn'e önemli bir uzun vadeli yatırım yapıp yapmayacağını değerlendirmek veya farklı seçeneklere yönelmek için zaman tanıyor.
Nets genel menajeri Sean Marks daha önce organizasyonun Porter'a değer verdiğini ve yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediğini belirtmişti.
"Bu görüşmeleri yapacağız. Zamanımız var. Şu anda hemen harekete geçmemizi gerektiren bir durum yok. Ona çok değer veriyoruz. Harika bir sezon geçirdi."
Marks, Porter'a yalnızca oyuncu olarak değil, saha dışındaki kişiliği nedeniyle de büyük değer verdiğini vurgulamıştı:
"Mike'ı seviyorum; insan olarak da oyuncu olarak da. Umarım bu takımın bir parçası olmaya devam eder."
Ancak Marks'ın bu açıklamaları, Nets'in Porter'la kontrat uzatmayı düşünmemesi halinde oyuncuyu takas edebileceğine yönelik haberlerle çelişiyor.
Chris Haynes'e göre, sezonun erken bölümünde Porter'a yeni kontrat teklif edilmeyeceğinin netleşmesi halinde Nets ile deneyimli forvetin yolları ilerleyen dönemde ayrılabilir.
NBA muhabiri Jake Fischer, Porter'ın kontratının son sezonuna girerken Nets ile yeni bir anlaşmaya varmasını beklemediğini söyledi.
Fischer, "Porter için bir kontrat uzatması beklemiyorum." ifadelerini kullanırken benzer kontrat durumunda bulunan oyuncular arasında yalnızca Stephen Curry'nin yeni bir anlaşmaya imza atmasını beklediğini belirtti.
Bu haber, Porter'ın Brooklyn'deki ilk sezonunun ardından geleceğine ilişkin belirsizliği daha da artırdı.
2025-26 sezonu öncesinde Nets'e katılan Porter, kısa sürede takımın hücumdaki bir numaralı opsiyonu haline geldi. 28 yaşındaki oyuncu çıktığı 52 maçta 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 85,9 isabet oranıyla oynadı.
Porter'ın dış şut katkısı Brooklyn açısından özellikle önemliydi. Maç başına 9,3 üçlük deneyen deneyimli forvet, bunların 3,4'ünde isabet buldu. Maç başına aldığı 7,1 ribaundla da skor üretiminin ötesinde takıma önemli katkı sağladı.
Ancak Porter'ın bireysel performansı, Nets'in takım olarak yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaya yetmedi.
Brooklyn sezonu 20-62'lik dereceyle tamamladı ve Doğu Konferansı'nın en kötü üçüncü derecesini paylaşırken, Porter'ın organizasyonun uzun vadeli yeniden yapılanma takvimine uyup uymadığı konusunda soru işaretleri oluştu.
Mevcut kontratının son yılı olan 2026-27 sezonunda 40,8 milyon dolar kazanacak Porter'ın durumu, Brooklyn'e önemli bir uzun vadeli yatırım yapıp yapmayacağını değerlendirmek veya farklı seçeneklere yönelmek için zaman tanıyor.
Nets genel menajeri Sean Marks daha önce organizasyonun Porter'a değer verdiğini ve yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediğini belirtmişti.
"Bu görüşmeleri yapacağız. Zamanımız var. Şu anda hemen harekete geçmemizi gerektiren bir durum yok. Ona çok değer veriyoruz. Harika bir sezon geçirdi."
Marks, Porter'a yalnızca oyuncu olarak değil, saha dışındaki kişiliği nedeniyle de büyük değer verdiğini vurgulamıştı:
"Mike'ı seviyorum; insan olarak da oyuncu olarak da. Umarım bu takımın bir parçası olmaya devam eder."
Ancak Marks'ın bu açıklamaları, Nets'in Porter'la kontrat uzatmayı düşünmemesi halinde oyuncuyu takas edebileceğine yönelik haberlerle çelişiyor.
Chris Haynes'e göre, sezonun erken bölümünde Porter'a yeni kontrat teklif edilmeyeceğinin netleşmesi halinde Nets ile deneyimli forvetin yolları ilerleyen dönemde ayrılabilir.