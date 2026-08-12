Brunson: 'Şampiyonluk hiçbir şeyi değiştirmedi'

New York Knicks'in 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasında başrolü oynayan ve Finaller MVP'si seçilen Jalen Brunson, elde ettiği tarihi başarının ne kendisine bakışını ne de basketbola yaklaşımını değiştirdiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonluğun kendisini değiştirip değiştirmediği sorulan Brunson, "Değiştirmedi. Böyle bir şey beni değiştirmez." ifadelerini kullandı.
Knicks yıldızı, şampiyonluk başarısını gerektiğinde kendisine güven verecek bir anı olarak taşıyacağını ancak çalışma anlayışının aynı kalacağını belirtti:
"Her şey aynı olacak. Bu, hayatım boyunca yanımda taşıyabileceğim ve bazı durumlarda kendime biraz güven vermem gerektiğinde düşünebileceğim bir şey. Ama yaklaşımım ve diğer her şey aynı kalmak zorunda. NBA şampiyonluğu kazanarak zirveye ulaşmış olmam, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Hâlâ yapacak çok şeyim ve kanıtlayabileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu başarı yüzde 100 her zaman aklımın bir köşesinde olacak ama beni tanımlamasına izin vermeyeceğim."
New York'u 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna taşıyan Brunson'ın annesi Sandra ise oğlunun kutlamaların ardından kısa sürede bir sonraki hedefe odaklandığını anlattı.
"Jalen tam anlamıyla çalışmaya adanmış biri. O an şampiyonluğu kutladık, sonraki anlarda ve günlerde de bunun tadını çıkardık. Ama benim gördüğüm kadarıyla kısa süre sonra, 'Tamam, sırada ne var?' demeye başlamıştı. Çünkü tatmin olmuş değil. En tepeye, zirveye ulaşmak harika. Ama kariyeri hâlâ devam ediyor, hâlâ gelişiyor ve yükselişte. Bence onun kafasında, 'Sıradaki mücadele ne? Aşmam gereken bir sonraki engel ne?' düşüncesi var. Bunu onda gördüm."
Sandra Brunson, oğlunun saha dışında şampiyonluğun getirdiği ilgiyi ve sevgiyi yaşamaya izin verdiğini ancak zihninin bir bölümünde çoktan geleceği düşündüğünü de söyledi:
"Herkes onu sahada son derece odaklanmış ve disiplinli biri olarak görüyor. Saha dışında ise şampiyonlukla birlikte gelen sevgiyi, ilgiyi ve takdiri özümsemek için kendisine zaman tanıdı. Ama bence zihninin arka tarafında sürekli, 'Tamam, sırada ne var?' diye düşünüyor. Bence kariyeri sona erdiğinde geriye dönüp kendisinin ve takım arkadaşlarının başardığı her şeyin değerini anlayacak. Ama şu anda, içinde bulunduğu anda bile, 'Nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyor."
Brunson ise şampiyonluk anında yaşadığı duyguların büyük ölçüde beklediği gibi olduğunu, asıl şaşkınlığı sonrasında yaşananların yarattığını belirtti.
"Hem evet hem hayır. Nasıl bir his olacağını az çok anlayabiliyordum. O an gerçekleştiğinde neler hissedeceğimi biliyordum; duygulanacağımı biliyordum. Beklemediğim şey, sonrasında yaşananların tamamıydı."
Brunson, şampiyonluğun ardından programının da oldukça yoğunlaştığını sözlerine ekledi:
"Doğal olarak yerine getirmeniz gereken birçok yükümlülük oluyor. Takviminize önceden yerleştirilmiş birçok şey var, sonradan eklenenler de oluyor. Dolayısıyla bu tarz birçok şeyle uğraştım ama yine de aileme ve asıl işime zaman ayırmaya çalışıyorum."
Knicks yıldızı, şampiyonluk başarısını gerektiğinde kendisine güven verecek bir anı olarak taşıyacağını ancak çalışma anlayışının aynı kalacağını belirtti:
"Her şey aynı olacak. Bu, hayatım boyunca yanımda taşıyabileceğim ve bazı durumlarda kendime biraz güven vermem gerektiğinde düşünebileceğim bir şey. Ama yaklaşımım ve diğer her şey aynı kalmak zorunda. NBA şampiyonluğu kazanarak zirveye ulaşmış olmam, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Hâlâ yapacak çok şeyim ve kanıtlayabileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu başarı yüzde 100 her zaman aklımın bir köşesinde olacak ama beni tanımlamasına izin vermeyeceğim."
New York'u 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna taşıyan Brunson'ın annesi Sandra ise oğlunun kutlamaların ardından kısa sürede bir sonraki hedefe odaklandığını anlattı.
"Jalen tam anlamıyla çalışmaya adanmış biri. O an şampiyonluğu kutladık, sonraki anlarda ve günlerde de bunun tadını çıkardık. Ama benim gördüğüm kadarıyla kısa süre sonra, 'Tamam, sırada ne var?' demeye başlamıştı. Çünkü tatmin olmuş değil. En tepeye, zirveye ulaşmak harika. Ama kariyeri hâlâ devam ediyor, hâlâ gelişiyor ve yükselişte. Bence onun kafasında, 'Sıradaki mücadele ne? Aşmam gereken bir sonraki engel ne?' düşüncesi var. Bunu onda gördüm."
Sandra Brunson, oğlunun saha dışında şampiyonluğun getirdiği ilgiyi ve sevgiyi yaşamaya izin verdiğini ancak zihninin bir bölümünde çoktan geleceği düşündüğünü de söyledi:
"Herkes onu sahada son derece odaklanmış ve disiplinli biri olarak görüyor. Saha dışında ise şampiyonlukla birlikte gelen sevgiyi, ilgiyi ve takdiri özümsemek için kendisine zaman tanıdı. Ama bence zihninin arka tarafında sürekli, 'Tamam, sırada ne var?' diye düşünüyor. Bence kariyeri sona erdiğinde geriye dönüp kendisinin ve takım arkadaşlarının başardığı her şeyin değerini anlayacak. Ama şu anda, içinde bulunduğu anda bile, 'Nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyor."
Brunson ise şampiyonluk anında yaşadığı duyguların büyük ölçüde beklediği gibi olduğunu, asıl şaşkınlığı sonrasında yaşananların yarattığını belirtti.
"Hem evet hem hayır. Nasıl bir his olacağını az çok anlayabiliyordum. O an gerçekleştiğinde neler hissedeceğimi biliyordum; duygulanacağımı biliyordum. Beklemediğim şey, sonrasında yaşananların tamamıydı."
Brunson, şampiyonluğun ardından programının da oldukça yoğunlaştığını sözlerine ekledi:
"Doğal olarak yerine getirmeniz gereken birçok yükümlülük oluyor. Takviminize önceden yerleştirilmiş birçok şey var, sonradan eklenenler de oluyor. Dolayısıyla bu tarz birçok şeyle uğraştım ama yine de aileme ve asıl işime zaman ayırmaya çalışıyorum."