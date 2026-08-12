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Fenerbahçe'yi 15 günde zorlu fikstür bekliyor!

Fenerbahçe, 15 günlük süreçte 5 kritik karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte iki Şampiyonlar Ligi play-off maçı ve üç Süper Lig mücadelesi oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 13:33
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'yi 15 günde zorlu fikstür bekliyor!
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Fenerbahçe'yi sezonun yoğun fikstürlerinden biri bekliyor. Sarı-lacivertliler, 15 gün içerisinde 5 maç yapacak.

15 GÜNDE 5 MAÇ

15 Ağustos | Süper Lig
Gençlerbirliği - Fenerbahçe

18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
Fenerbahçe - Olimpik Lyon

22 Ağustos | Süper Lig
Fenerbahçe - Konyaspor

26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
Olimpik Lyon - Fenerbahçe

30 Ağustos | Süper Lig
Samsunspor - Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, bu yoğun fikstürde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Lyon karşısında iki kritik maça çıkacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de ise Gençlerbirliği, Konyaspor ve Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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