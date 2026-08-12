Fenerbahçe'yi 15 günde zorlu fikstür bekliyor!

Fenerbahçe'yi sezonun yoğun fikstürlerinden biri bekliyor. Sarı-lacivertliler, 15 gün içerisinde 5 maç yapacak.
15 GÜNDE 5 MAÇ
15 Ağustos | Süper Lig
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
Fenerbahçe - Olimpik Lyon
22 Ağustos | Süper Lig
Fenerbahçe - Konyaspor
26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
Olimpik Lyon - Fenerbahçe
30 Ağustos | Süper Lig
Samsunspor - Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler, bu yoğun fikstürde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Lyon karşısında iki kritik maça çıkacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de ise Gençlerbirliği, Konyaspor ve Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
15 GÜNDE 5 MAÇ
15 Ağustos | Süper Lig
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
Fenerbahçe - Olimpik Lyon
22 Ağustos | Süper Lig
Fenerbahçe - Konyaspor
26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off
Olimpik Lyon - Fenerbahçe
30 Ağustos | Süper Lig
Samsunspor - Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler, bu yoğun fikstürde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Lyon karşısında iki kritik maça çıkacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de ise Gençlerbirliği, Konyaspor ve Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE