Fenerbahçe'de Lukaku için jet hazır!

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona gelirken Belçikalı golcü için özel jet hazırlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 17:58
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Lukaku için jet hazır!
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Romelu Lukaku transferinde artık sona gelindi.

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Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku için özel jet ayarladı. Jetin, Belçika saatiyle 19.00'da hareket etmeye hazır olduğu belirtildi.

Tarafların, Lukaku'nun Fenerbahçe'ye gelişi öncesinde son resmi işlemleri ve detayları tamamladığı ifade edildi.

SÖZLEŞME DETAYI

Lukaku'nun Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı, anlaşmada ayrıca 1 yıllık opsiyon bulunacağı aktarıldı.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya varmıştı. Tarafların 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti.

La Gazzetta dello Sport ise Belçikalı golcünün Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağını ve transferin bonuslarla birlikte toplam 8 milyon euro bonservis maliyetine ulaşabileceğini duyurmuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Romelu Lukaku'nun bugün detaylı sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından son prosedürlerin tamamlanması ve transferin resmen açıklanması planlanıyor.

 

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