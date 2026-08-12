Fenerbahçe'de Omar Fayed gelişmesi! İtalya yolcusu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketlilik devam ediyor.



Sarı-lacivertlilerde resmi olarak ilk yabancı oyuncu satışı gerçekleşmek üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı.



Transferin tamamlanması için son aşamaya gelinirken, Fayed'in 13 Ağustos Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitmesi bekleniyor.





551 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Omar Fayed'i 2023 yılında Mısır ekibi Mokawloon'dan 551 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.





ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Sarı-lacivertli takımda A takım forması giyemeyen Fayed, sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'da kiralık olarak forma giydi.





Fayed'in Frosinone transferinin sağlık kontrolleri ve sözleşme imzasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.



