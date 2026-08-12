Fenerbahçe'de Omar Fayed gelişmesi! İtalya yolcusu

Fenerbahçe, Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya varırken, Mısırlı futbolcu 13 Ağustos Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 17:29
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Omar Fayed gelişmesi! İtalya yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketlilik devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde resmi olarak ilk yabancı oyuncu satışı gerçekleşmek üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Transferin tamamlanması için son aşamaya gelinirken, Fayed'in 13 Ağustos Perşembe günü  sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

551 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Omar Fayed'i 2023 yılında Mısır ekibi Mokawloon'dan 551 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Sarı-lacivertli takımda A takım forması giyemeyen Fayed, sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'da kiralık olarak forma giydi.

Fayed'in Frosinone transferinin sağlık kontrolleri ve sözleşme imzasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.