Dört büyüklerin toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı

Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un finansal tablolarında yüksek borç ve esas faaliyet zararları dikkati çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Borsa İstanbul'da işlem gören dört kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıkladığı finansal durum raporlarından derlenen verilere göre toplam borç, 31 Mayıs itibarıyla 85 milyar liraya ulaştı.
Bu tutarın temmuz ayı sonundaki kur karşılığının 1,6 milyar euroya denk geldiği belirtildi.
ESAS FAALİYET ZARARI 24 MİLYAR LİRA
Dört kulübün söz konusu dönemde esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararı 24 milyar liraya ulaştı.
Finansal sonuçlarda Galatasaray net kar açıklarken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş dönemi zararla tamamladı.
GALATASARAY 608,6 MİLYON LİRA KAR ETTİ
Galatasaray'ın hasılatı 20,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün esas faaliyet zararı 3,3 milyar lira olurken, toplam varlıkları 43,8 milyar liraya yükseldi.
Galatasaray'ın toplam borcu 26,7 milyar liraya gerilerken, kulüp söz konusu dönemde 608,6 milyon lira net kâr elde etti.
FENERBAHÇE'NİN BORCU 23,9 MİLYAR LİRA
Fenerbahçe'nin hasılatı 13,6 milyar lira olurken, sarı-lacivertli kulübün esas faaliyet zararı 8,8 milyar liraya ulaştı.
Kulübün toplam varlıkları 30,9 milyar liraya gerilerken, toplam borcu 23,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaklaşık 4,2 milyar lira zarar açıkladı.
BEŞİKTAŞ 1,3 MİLYAR LİRA ZARAR AÇIKLADI
Beşiktaş'ın hasılatı 7,03 milyar lira olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün esas faaliyet zararı 7,7 milyar liraya ulaşırken, toplam varlıkları 26,6 milyar liraya yükseldi.
Beşiktaş'ın toplam borcu 23 milyar lira olurken, kulüp dönemi yaklaşık 1 milyar 332,1 milyon lira zararla tamamladı.
TRABZONSPOR'UN BORCU 11,4 MİLYAR LİRA
Trabzonspor'un hasılatı yaklaşık 4 milyar lira olurken, esas faaliyet zararı 4,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Bordo-mavili kulübün toplam varlıkları 23,6 milyar liraya yükselirken, toplam borcu 11,4 milyar liraya geriledi.
Trabzonspor, söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyar 983,2 milyon lira net zarar açıkladı.
GALATASARAY TEK KAR AÇIKLAYAN KULÜP
Dört büyüklerin finansal sonuçlarına göre Galatasaray 608,6 milyon lira net karl nemi pozitif tamamlayan tek kulüp oldu.
Fenerbahçe yaklaşık 4,2 milyar lira, Trabzonspor yaklaşık 1 milyar 983,2 milyon lira ve Beşiktaş yaklaşık 1 milyar 332,1 milyon lira zarar açıkladı.
Bu tutarın temmuz ayı sonundaki kur karşılığının 1,6 milyar euroya denk geldiği belirtildi.
ESAS FAALİYET ZARARI 24 MİLYAR LİRA
Dört kulübün söz konusu dönemde esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararı 24 milyar liraya ulaştı.
Finansal sonuçlarda Galatasaray net kar açıklarken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş dönemi zararla tamamladı.
GALATASARAY 608,6 MİLYON LİRA KAR ETTİ
Galatasaray'ın hasılatı 20,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün esas faaliyet zararı 3,3 milyar lira olurken, toplam varlıkları 43,8 milyar liraya yükseldi.
Galatasaray'ın toplam borcu 26,7 milyar liraya gerilerken, kulüp söz konusu dönemde 608,6 milyon lira net kâr elde etti.
FENERBAHÇE'NİN BORCU 23,9 MİLYAR LİRA
Fenerbahçe'nin hasılatı 13,6 milyar lira olurken, sarı-lacivertli kulübün esas faaliyet zararı 8,8 milyar liraya ulaştı.
Kulübün toplam varlıkları 30,9 milyar liraya gerilerken, toplam borcu 23,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaklaşık 4,2 milyar lira zarar açıkladı.
BEŞİKTAŞ 1,3 MİLYAR LİRA ZARAR AÇIKLADI
Beşiktaş'ın hasılatı 7,03 milyar lira olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün esas faaliyet zararı 7,7 milyar liraya ulaşırken, toplam varlıkları 26,6 milyar liraya yükseldi.
Beşiktaş'ın toplam borcu 23 milyar lira olurken, kulüp dönemi yaklaşık 1 milyar 332,1 milyon lira zararla tamamladı.
TRABZONSPOR'UN BORCU 11,4 MİLYAR LİRA
Trabzonspor'un hasılatı yaklaşık 4 milyar lira olurken, esas faaliyet zararı 4,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Bordo-mavili kulübün toplam varlıkları 23,6 milyar liraya yükselirken, toplam borcu 11,4 milyar liraya geriledi.
Trabzonspor, söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyar 983,2 milyon lira net zarar açıkladı.
GALATASARAY TEK KAR AÇIKLAYAN KULÜP
Dört büyüklerin finansal sonuçlarına göre Galatasaray 608,6 milyon lira net karl nemi pozitif tamamlayan tek kulüp oldu.
Fenerbahçe yaklaşık 4,2 milyar lira, Trabzonspor yaklaşık 1 milyar 983,2 milyon lira ve Beşiktaş yaklaşık 1 milyar 332,1 milyon lira zarar açıkladı.