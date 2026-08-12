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Göztepe'de defans alkış topladı!

Göztepe, hazırlık döneminde defanstaki performansıyla da alkış aldı. Sezon öncesi oynadığı 7 özel maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir performans sergileyen Göz-Göz, savunma performansıyla dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 15:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de defans alkış topladı!
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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçına gün sayan Göztepe, hazırlık döneminde defanstaki performansıyla da alkış aldı. Sezon öncesi oynadığı 7 özel maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir performans sergileyen Göz-Göz, savunma performansıyla dikkat çekti. Slovenya kampında 5, İzmir'de 2 özel karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 13 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Özel maçlarda Gorica, Cherkasy ve Bodrum FK karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Göztepe, diğer 4 sınavda ise sadece birer gol yedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir ekibi 7 maçta kalesinde 4 gol görerek maç başına 0.57 gol yeme ortalaması yakaladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde 3 yıldır güçlü defansıyla dikkat çeken Göztepe, yeni sezon öncesi de aynı başarıyı tekrarladı. Göztepe, Heliton'un ayrılıp, Bokole, Taha, Godoi gibi isimlerin bulunduğu defans hattına Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i de almıştı. Sundberg, hazırlık maçlarındaki performansıyla takımın bankoları arasına girdi.

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