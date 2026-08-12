Judo Nedir? Judo Kuralları ve Temel Teknikler

Judocular, tatami adı verilen özel minder üzerinde karşılaşır. Amaç, rakibe uygulanan tekniklerle puan kazanmak ve mücadeleyi kurallar çerçevesinde üstün tamamlamaktır.

Sporcular rakibi fırlatma, yere indirme ve yerde kontrol etme tekniklerini kullanabilir. Mücadele sırasında rakibin dengesini bozmak ve doğru anda teknik uygulamak büyük önem taşır.

Judoda temel kurallar nelerdir?

Judo karşılaşmalarında sporcular rakibinin kıyafetinden, yani judogisinden tutarak tekniklerini uygular. Rakibi tehlikeli biçimde yere atmak, kurallara aykırı tutuşlar yapmak veya pasif kalmak ceza gerektirebilir.

Müsabakalar hakem tarafından yönetilir. Rakibin kontrol edilmesi, başarılı bir atış gerçekleştirilmesi veya bazı yerde mücadele tekniklerinin uygulanması puan kazandırabilir.

Judoda puanlama nasıl yapılır?

Judoda en önemli skor ippondur. Bir sporcu rakibini güçlü ve kontrollü bir teknikle sırtı üzerine atarsa ippon kazanabilir. Rakibi yerde belirli süre kontrol altında tutmak veya uygun bir boğma ya da eklem tekniğiyle müsabakayı sonuçlandırmak da ippon getirebilir.

Daha düşük değerli başarılı tekniklerde waza-ari verilir. İki waza-ari alan sporcu, ippon kazanmış gibi maçı tamamlar.

Judoda temel teknikler nelerdir?

Judoda çok sayıda atış ve kontrol tekniği bulunur. En bilinen teknikler arasında O-goshi, Seoi-nage, Uchi-mata ve O-soto-gari gibi atışlar yer alır.

Yerde mücadelede ise rakibi kontrol etmeye yönelik sabitleme teknikleri kullanılır. Boğma ve kol eklemine yönelik bazı teknikler de belirli yaş ve müsabaka kuralları çerçevesinde uygulanabilir.

Judo neden önemlidir?

Judo yalnızca fiziksel mücadeleye değil, disiplin, saygı ve kontrollü davranışa da önem verir. Sporcuların rakibe ve hakeme saygı göstermesi judo kültürünün önemli bir parçasıdır.

Judo; denge, koordinasyon, esneklik, kuvvet ve reflekslerin gelişmesine katkı sağlayan bir spor dalı olarak hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından yapılabilir.