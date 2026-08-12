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Karşıyaka'nın yeni yabancısı Rashard Kelly

Karşıyaka, 31 yaşında, 2,01 boyundaki ABD'li forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın yeni yabancısı Rashard Kelly
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Karşıyaka, 31 yaşında, 2,01 boyundaki ABD'li forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattı. Türkiye'de daha önce 2021'de Gaziantep Basketbol'da oynayan Kelly, geçen sezonu Japonya ve Porto Riko liglerinde geçirdi. Karşıyaka, transfer açıklamasında, "Geçtiğimiz sezonlarda Wichita State Shockers, Parma, JDA Dijon, Gaziantep, Wolves Vilnius, BC Prometey, ADA Blois Basket takımlarında forma giyen; geçtiğimiz sezonu ise Aomori Watts'ta tamamlayan Rashard Kelly, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Rashard'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKOĞLU'NA ZİYARET

Karşıyaka yönetimi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, FIBA ve TBF'de transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılı takımla ilgili konuşulduğu öğrenildi. Karşıyaka yönetimi, transfer yasağını kaldırmak için temaslarını sürdürüyor. Karşıyaka'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Yiğit Tusder, Asbaşkanlarımız Sayın Genco Karaman ve Sayın Ali Yüceışık ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Osman Hisarcıklıoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu ve FIBA Avrupa ile TBF Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Beşok ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Karşıyaka basketbolunun gelişimine yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu" açıklaması yapıldı.

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