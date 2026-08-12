Süper Lig'in gündemindeydi! Sörloth'tan kötü haber

Atletico Madrid'de yeni sezon öncesi Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Norveç Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız golcünün, kulübün yeni sezon hazırlıkları sırasında kas sakatlığı yaşadığı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EN AZ 3 HAFTA YOK
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Sörloth'un sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçırması bekleniyor. Norveçli golcünün en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması, teknik direktör Diego Simeone'nin hücumdaki seçeneklerini sınırlarken Sörloth'un sakatlığının zamanlaması da dikkat çekti.
TRANSFERİ DE ZORA GİREBİLİR
Sörloth'un yaşadığı sakatlığın olası transferini de zorlaştırabileceği ifade edildi. Golcünün durumunun, transfer görüşmelerinde kulüplerin kararlarını etkileyebileceği belirtildi.
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Sörloth'un sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçırması bekleniyor. Norveçli golcünün en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması, teknik direktör Diego Simeone'nin hücumdaki seçeneklerini sınırlarken Sörloth'un sakatlığının zamanlaması da dikkat çekti.
TRANSFERİ DE ZORA GİREBİLİR
Sörloth'un yaşadığı sakatlığın olası transferini de zorlaştırabileceği ifade edildi. Golcünün durumunun, transfer görüşmelerinde kulüplerin kararlarını etkileyebileceği belirtildi.