Süper Lig'in gündemindeydi! Sörloth'tan kötü haber

Atletico Madrid, transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'un kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Norveçli golcünün en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'in gündemindeydi! Sörloth'tan kötü haber
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Atletico Madrid'de yeni sezon öncesi Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Norveç Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız golcünün, kulübün yeni sezon hazırlıkları sırasında kas sakatlığı yaşadığı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EN AZ 3 HAFTA YOK

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Sörloth'un sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçırması bekleniyor. Norveçli golcünün en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması, teknik direktör Diego Simeone'nin hücumdaki seçeneklerini sınırlarken Sörloth'un sakatlığının zamanlaması da dikkat çekti.

TRANSFERİ DE ZORA GİREBİLİR

Sörloth'un yaşadığı sakatlığın olası transferini de zorlaştırabileceği ifade edildi. Golcünün durumunun, transfer görüşmelerinde kulüplerin kararlarını etkileyebileceği belirtildi.

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