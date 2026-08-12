Galatasaray'dan Osimhen kararı!

Al Hilal'in Victor Osimhen için 65 milyon euro teklif ettiği, ancak Galatasaray yönetiminin bu rakamı değerlendirmeye dahi almadı. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Al Hilal'in devreye girdiği belirtildi. Suudi Arabistan ekibinin Nijeryalı futbolcu için 65 milyon euroluk teklif yaptığı, ancak Galatasaray yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye dahi almadığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL HILAL ŞARTLARI SORDU

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Al Hilal, Osimhen'in transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Galatasaray ile temas kurdu.

Suudi Arabistan temsilcisinin yıldız golcüye yönelik ilgisinin ciddi olduğu ifade edildi.

DEĞERLENDİRMEYE BİLE ALINMADI!

Kaynakta Galatasaray'ın 65 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceği de iddia edilirken, Al Hilal'in bu rakamdaki teklifinin Galatasaray yönetimi tarafından değerlendirmeye alınmadı.

75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray, Victor Osimhen'i 2025 yazında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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