Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Abdullah Avcı ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
SPOR CAMİASI CENAZEDE BULUŞTU
Cenaze namazına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen katıldı.
Teknik direktörler Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz da törende yer aldı.
Abdullah Avcı ile birlikte çalışan futbolcular Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim cenaze namazına katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SPOR CAMİASI CENAZEDE BULUŞTU
Cenaze namazına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen katıldı.
Teknik direktörler Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz da törende yer aldı.
Abdullah Avcı ile birlikte çalışan futbolcular Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim cenaze namazına katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.