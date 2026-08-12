Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında hayatını kaybeden annesi Feriha Avcı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Spor camiasından çok sayıda ismin katıldığı törenin ardından Feriha Avcı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Abdullah Avcı ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

SPOR CAMİASI CENAZEDE BULUŞTU

Cenaze namazına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen katıldı.

Teknik direktörler Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz da törende yer aldı.

Abdullah Avcı ile birlikte çalışan futbolcular Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim cenaze namazına katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.