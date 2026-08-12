Haber Tarihi: 12 Ağustos 2026 17:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 17:17

Aikido Nedir? Temel Teknikler ve Uygulama Prensipleri

Aikido, Japonya'da geliştirilen ve rakibin saldırısını doğrudan güç kullanarak karşılamak yerine yönlendirmeye dayanan bir savunma sanatıdır. Denge, kontrol, zamanlama ve rakibin hareketinden yararlanma aikidonun temelini oluşturur. Aikidoda amaç rakibi yenmekten çok saldırıyı etkisiz hale getirmek ve kontrol altına almaktır.

Aikido Nedir? Temel Teknikler ve Uygulama Prensipleri
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Aikidoda rakibin gücüne karşı güç kullanmak yerine saldırının yönünü değiştirmek önemlidir. Sporcu, doğru zamanlama ve ayak hareketleriyle saldırı hattından çıkarak rakibin dengesini bozmaya çalışır.
Dengeyi korumak, merkez kontrolünü sağlamak ve gereksiz güç harcamamak aikidonun temel uygulama prensipleri arasında yer alır.

Aikidoda temel teknikler

Aikidoda farklı tutuş ve saldırılara karşı uygulanan çok sayıda teknik bulunur. Ikkyo, Nikyo, Sankyo ve Yonkyo temel kontrol teknikleri arasında yer alır. Iriminage rakibi hareket yönünü kullanarak kontrol etmeye, Shihonage ise rakibi belirli bir hareketle yönlendirerek yere düşürmeye dayanan tekniklerdendir.

Atış ve düşürme tekniklerinde rakibin dengesini bozmak kadar uygulamanın kontrollü yapılması da önemlidir.

Aikidoda silah çalışmaları

Aikido antrenmanlarında bazı okullarda bokken adı verilen tahta kılıç ve jo adı verilen sopa ile çalışmalar da yapılır. Bu çalışmalar zamanlama, mesafe ve ayak hareketlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Aikido nasıl uygulanır?


Aikido çalışmaları genellikle tatami üzerinde, sporcuların birbirlerine kontrollü saldırılar ve savunma teknikleri uygulaması şeklinde yapılır. Teknikler eşli olarak çalışılır ve partnerin güvenliği ön planda tutulur.

Aikido, fiziksel becerilerin yanında disiplin, dikkat, denge ve kontrollü hareket alışkanlığının geliştirilmesini amaçlayan bir savunma sanatıdır.

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