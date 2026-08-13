Hollanda Milli Takımı'nda Xavi Hernandez dönemi

Hollanda Milli Takımı, Ronald Koeman'ın ardından teknik direktörlük görevine 2030'a kadar Xavi Hernandez'i getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 22:47 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 02:07
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Hollanda Milli Takımı'nda Xavi Hernandez dönemi
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Hollanda Milli Futbol Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda Futbol Federasyonunun açıklamasında, 46 yaşındaki İspanyol teknik adam Xavi ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol futbolunun önde gelen isimlerinden Xavi, 2019'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde Al Sadd ve Barcelona'yı çalıştırmıştı.

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