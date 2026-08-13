UEFA Konferans Ligi'nde 3 takım turladı

Hapoel Tel Aviv, Kopenhag ve Rapid Wien, rakiplerini eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 22:07 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 01:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde 3 takım turladı
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UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Hapoel Tel Aviv, Kopenhag ve Rapid Wien, play-off turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.

İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Polonya temsilcisi Katowice'ye 2-1 yenilse de tur atladı.

Danimarka'nın Kopenhag takımı ise 3-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Macaristan ekibi Debrecen'i evinde 5-1 yendi ve yoluna devam etti.

Avusturya temsilcisi Rapid Wien de 4-1 kazandığı ilk müsabakanın rövanşında ağırladığı Estonya'nın Palde ekibini 2-0'lık skorla geçti.

Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları, yarınki maçlarla tamamlanacak.

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