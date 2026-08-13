Ziraat Bankkart, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda dünya voleybolunun önde gelen kulüpleri mücadele edecek.
FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın grup aşaması Arena Katowice ve Arena Sosnowiec'te, final etabı ise Częstochowa Sports Hall'da oynanacak.
FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın grup aşaması Arena Katowice ve Arena Sosnowiec'te, final etabı ise Częstochowa Sports Hall'da oynanacak.