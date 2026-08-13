Ziraat Bankkart, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık'ta Polonya'da düzenlenecek FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 01:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda dünya voleybolunun önde gelen kulüpleri mücadele edecek.

FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın grup aşaması Arena Katowice ve Arena Sosnowiec'te, final etabı ise Częstochowa Sports Hall'da oynanacak.

 

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