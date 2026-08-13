UEFA Süper Kupa'da şampiyon PSG

UEFA Süper Kupa maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı karşı karşıya geldi.



Avusturya'nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.



Mücadelenin 20. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.



Aston Villa, 45. dakikada Brian Djomeni Madjo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.



Dakikalar 61'i gösterdiğinde PSG'de Desire Doue sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve kupanın sahibi PSG oldu.



ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON



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AVRUPALI OLMAYAN İLK HAKEM



34 yaşındaki Somalili Omar Abdulkadir Artan, bir UEFA organizasyonunda maç yöneten Avrupalı olmayan ilk hakem ünvanını aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR





