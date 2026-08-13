Dursun Özbek'ten transfer ve şampiyonluk mesajı

Dursun Özbek ayrıca, "4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp, sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa, bunu yapmayacağım.