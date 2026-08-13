Dursun Özbek'ten transfer ve şampiyonluk mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Düşünce Derneğinin düzenlediği Metin Oktay Fair Play Ödülleri gecesine katıldı. Özbek, gecede transfer gündemi ve yeni sezon hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER MESAJI
Transferler üzerinden Galatasaray aleyhinde algı çalışması yapıldığını belirten Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada "Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray'ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin." ifadelerini kullandı.
"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Galatasaray Başkanı, yeni sezondaki şampiyonluk hedeflerinin altını çizerken camiaya da birlik ve güven mesajı verdi.
Kulübü karıştırmak istediklerini söyleyen Özbek, "Ben 76 yaşındayım. Çocuklarım ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5.şampiyonluk… 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. O kupa sadece bir şampiyonluk olmayacak. Doğru yönetim, sabır, planlamanın ortak zaferi olacak. Bize güvenin. Bugüne kadar Galatasaray için doğruları yaptık. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Cuma günü sezon başlıyor. Buradan bizi karıştırmak isteyenlere söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız." dedi.
"İKİ ALKIŞ ALAYIM DİYE..."
Transferler üzerinden Galatasaray aleyhinde algı çalışması yapıldığını belirten Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada "Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray'ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin." ifadelerini kullandı.
"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Galatasaray Başkanı, yeni sezondaki şampiyonluk hedeflerinin altını çizerken camiaya da birlik ve güven mesajı verdi.
Kulübü karıştırmak istediklerini söyleyen Özbek, "Ben 76 yaşındayım. Çocuklarım ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5.şampiyonluk… 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. O kupa sadece bir şampiyonluk olmayacak. Doğru yönetim, sabır, planlamanın ortak zaferi olacak. Bize güvenin. Bugüne kadar Galatasaray için doğruları yaptık. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Cuma günü sezon başlıyor. Buradan bizi karıştırmak isteyenlere söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız." dedi.
"İKİ ALKIŞ ALAYIM DİYE..."
Dursun Özbek ayrıca, "4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp, sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa, bunu yapmayacağım.
İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım." sözlerini sarf etti.