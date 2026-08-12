Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic İstanbul'a geldi!

Vlahovic'i havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, 26 yaşındaki futbolcu yoğun ilgiyle karşılaştı.





TÜRKÇE MESAJ: "ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ!"





Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vlahovic, yaptığı açıklamada Beşiktaş'a geldiği için gururlu olduğunu belirtti.





Sırp golcü, "Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.





Vlahovic, siyah-beyazın hayatındaki yerini ise "Siyah ve beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus, şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor." sözleriyle anlattı.



Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.



Taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşayan 26 yaşındaki Sırp golcü, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Asbaşkan Murat Kılıç ise "Camiamız arkamızda olsun, daha çok yıldız getireceğiz. Dusan bir dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Vlahovic, daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı.





ADALI: "BAŞARILI OLACAKTIR"





Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise transferle ilgili, "Tüm camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Vlahovic, beklentilerin farkında. Eminim ki elinden gelen gayretin fazlasını gösterecek. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık. Vlahovic başarılı olacaktır." açıklamasını yaptı.





BEŞİKTAŞ TRANSFERİ DUYURDU

Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



Beşiktaş, Vlahovic'in transferini resmi kanallarından yaptığı paylaşımla taraftarlarına müjdeledi.





KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



Siyah-beyazlı kulüp tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.





KARTAL POZUYLA MESAJ





Vlahovic, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kartal pozu vererek taraftara "Black Eagle! I'm coming to Beşiktaş" (Kara Kartal! Beşiktaş'a geliyorum) mesajını gönderdi.Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.