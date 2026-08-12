TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Oğuz Çetin açıkladı!

"TFF'den Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik. Ertelenmesini isteme sebebimiz, Gençlerbirliği maçı değil. Deplasmanda oynayacağız, hemen ertesinde 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toplanması, taktiksel süreç... 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz, hem sportif hem mali bir süreç. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Bu yıl önümüzde ne çıkarsa çıksın, kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek."