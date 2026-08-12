TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Oğuz Çetin açıkladı!

Şampiyonar Ligi elemelerine 2. turdan giren Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi. Sarı lacivertliler, Fransız takımı Lyon ile eşleşti. Fenerbahçe, Lyon ile ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi maçında önce Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonu açacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Futbol direktörü Oğuz Çetin çıkan kararı açıkladı.
Oğuz Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin maç erteleme talebini reddettiğini duyurdu.
Çetin, "TFF'den Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik. Ertelenmesini isteme sebebimiz, Gençlerbirliği maçı değil. Deplasmanda oynayacağız, hemen ertesinde 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toplanması, taktiksel süreç... 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz, hem sportif hem mali bir süreç. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Bu yıl önümüzde ne çıkarsa çıksın, kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Futbol direktörü Oğuz Çetin çıkan kararı açıkladı.
Oğuz Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin maç erteleme talebini reddettiğini duyurdu.
Çetin, "TFF'den Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik. Ertelenmesini isteme sebebimiz, Gençlerbirliği maçı değil. Deplasmanda oynayacağız, hemen ertesinde 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toplanması, taktiksel süreç... 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz, hem sportif hem mali bir süreç. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Bu yıl önümüzde ne çıkarsa çıksın, kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.