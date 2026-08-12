Galatasaray'dan Martinelli için 45 milyon euro!

Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli için 45 milyon euroluk resmi teklif yaparken, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 22:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Martinelli için 45 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli için flaş bir teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports DE'nin haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Martinelli için 45 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.

Daha önce de Martinelli için girişimde bulunan Galatasaray'ın, Brezilyalı oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.

Arsenal'in ise 25 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Farklı kaynaklarda ise Galatasaray'ın Leao'nun yanı sıra Martinelli transferini bitirmeye daha yakın olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Arsenal'da son sezonuna giren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Londra temsilcisinde 278 maça çıktı ve 62 gol, 36 asistlik katkı verdi.   

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.