Galatasaray'dan Martinelli için 45 milyon euro!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli için flaş bir teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports DE'nin haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Martinelli için 45 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.
Daha önce de Martinelli için girişimde bulunan Galatasaray'ın, Brezilyalı oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.
Arsenal'in ise 25 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.
Farklı kaynaklarda ise Galatasaray'ın Leao'nun yanı sıra Martinelli transferini bitirmeye daha yakın olduğu aktarıldı.
PERFORMANSI
Arsenal'da son sezonuna giren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Londra temsilcisinde 278 maça çıktı ve 62 gol, 36 asistlik katkı verdi.
Daha önce de Martinelli için girişimde bulunan Galatasaray'ın, Brezilyalı oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.
Arsenal'in ise 25 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.
Farklı kaynaklarda ise Galatasaray'ın Leao'nun yanı sıra Martinelli transferini bitirmeye daha yakın olduğu aktarıldı.
PERFORMANSI
Arsenal'da son sezonuna giren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Londra temsilcisinde 278 maça çıktı ve 62 gol, 36 asistlik katkı verdi.