Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lukaku'yu taşıyan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'den hareket ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Yıldız santrforu havalimanında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bazı yönetim kurulu ve Futbol AŞ yöneticileri karşıladı.
Havalimanında FBTV'ye açıklamalarda bulunan Lukaku, "Çok mutluyum. Başkanımız Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve hocamız İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Bana güven duydular. Bunu hissettim. Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım. Takımıma yardımcı olabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım. Her maç bizim için mühim. Gereken performansı ortaya koymalı, bu mücadeleyi sergilemeliyiz. Ben de bu konuda takımıma yardımcı olmak istiyorum. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Çok iyi ve kaliteli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Ben de bu takımıma yardımcı olmak istiyorum ki bu sene hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşabilelim." diye konuştu.
Sarı-lacivertli taraftarların kendisine sosyal medyada çok fazla mesaj gönderdiğini aktaran 33 yaşındaki santrfor, "Taraftarlarımıza mesajları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için en iyimi ortaya koymaya çalışacağım. Her maç bunu göstermek mecburiyetindeyiz. Ben de kendi adıma bunu yapacağım. Bana göre çok sıkı bir şekilde çalışarak iyi ve güzel şeyler başarabiliriz, başarılı olabiliriz. Burada olmaktan, bana gösterilen sevgi için mutluyum. Bu süreçte almış olduğum güzel mesajlar beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARLA KARŞILIKLI TEZAHÜRAT
Romelu Lukaku, havalimanından ayrılmadan önce karşılamaya gelen taraftarları selamladı. Tecrübeli golcü, büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.
Lukaku "Sarı!" diye seslenirken, taraftarlar "Lacivert!" karşılığını verdi. Ardından Lukaku "Şampiyon!" derken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fener!" tezahüratıyla karşılık verdi.
OĞUZ ÇETİN AÇIKLAMIŞTI
Yeni sezon çalışmaları ve transferler hakkında FB TV'de açıklamalarda bulunan Çetin, "Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılması gerçekten önemli. Kendisi bu akşam burada olacak." demşti.
Lukaku'nun önemli bir futbolcu olduğuna değinen Çetin, "Geçmişten bugüne ortaya koyduğu büyük performansla dünya futbolunda bilinen, tanınan ve herkes tarafından takdir gören bir oyuncu. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Son 1 yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşadığı sakatlık sonrasında Belçika Milli Takımı'ndan fizyoterapistle çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri, geçen sezon Antonio Conte'nin ihtiyacından dolayı Napoli'de baskı yaparak tam hazır olmadan sahaya sürmesi. Tam hazır olmadan, doğru rehabilitasyon yapılmadan sahaya sürülmesinden kaynaklı mart ayının başında sakatlığı nüksetti. Kendisi çok kararlı. Kendi fizyoterapistiyle bu süreci devam ettirdi." ifadelerini kullanmıştı.
"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞA GİTTİĞİ YOLDA BENİM OLMAM LAZIM"
Oğuz Çetin, Belçikalı santrforun Fenerbahçe'ye gelmeye çok istekli olduğunu belirterek, "Kendisi, 'Fenerbahçe' diyor, başka bir şey demiyor. 'Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım.' diyor. Bunu inanarak söylüyor. Burada herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta Napoli'nin bizden talep ettiği 2 milyon avroyu kendi alacaklarından silen, 150 bin avroyu bile talep eden kulübe cebinden ödeyen, maddiyatı önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde -ki olacağız- +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maddiyatın ötesinde kendisini Fenerbahçe camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya çok büyük katkı vermek için gelen, hocayla benim her dediğimi yapacak olan bir 'dev'den bahsediyoruz. Çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum." diye konuşmuştu.
LUKAKU: "BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN ONUR VE AYRICALIK"
Yıldız santrfor Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe atkılı videosu da yayımlanmıştı.
Belçikalı santrfor, Fenerbahçe taraftarı için gönderdiği mesajda, "Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem tarihe sahip bu kulübün bir parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetime ve hocamıza, öncelikle bir insan olarak bana duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmaya yüzde 100 hazırım." ifadelerini kullanmıştı.
Babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiğini hatırlatan Lukaku, "Bu benim için biraz da duygusal bir an çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı çok gururluyum. Desteğiniz için teşekkürler." diye konuşmuştu.
Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Demokratik Kongo asıllı santrfor, kariyerinde Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi. 33 yaşındaki santrfor, bu takımlarda 681 müsabakada 316 kez gol sevinci yaşadı.
Lukaku, bireysel kariyerinde ikişer kez İtalya ve Belçika şampiyonluğu, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Kupası ile 2 kez İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.
Belçika Milli Takımı'nda da 132 müsabakaya çıkan Lukaku, 93 kez ağları sarstı.
Golcü futbolcu için kariyeri boyunca toplamda 370 milyon avro bonservis bedeli ödendi.
Yıldız santrforu havalimanında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bazı yönetim kurulu ve Futbol AŞ yöneticileri karşıladı.
Havalimanında FBTV'ye açıklamalarda bulunan Lukaku, "Çok mutluyum. Başkanımız Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve hocamız İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Bana güven duydular. Bunu hissettim. Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım. Takımıma yardımcı olabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım. Her maç bizim için mühim. Gereken performansı ortaya koymalı, bu mücadeleyi sergilemeliyiz. Ben de bu konuda takımıma yardımcı olmak istiyorum. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Çok iyi ve kaliteli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Ben de bu takımıma yardımcı olmak istiyorum ki bu sene hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşabilelim." diye konuştu.
Sarı-lacivertli taraftarların kendisine sosyal medyada çok fazla mesaj gönderdiğini aktaran 33 yaşındaki santrfor, "Taraftarlarımıza mesajları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için en iyimi ortaya koymaya çalışacağım. Her maç bunu göstermek mecburiyetindeyiz. Ben de kendi adıma bunu yapacağım. Bana göre çok sıkı bir şekilde çalışarak iyi ve güzel şeyler başarabiliriz, başarılı olabiliriz. Burada olmaktan, bana gösterilen sevgi için mutluyum. Bu süreçte almış olduğum güzel mesajlar beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARLA KARŞILIKLI TEZAHÜRAT
Romelu Lukaku, havalimanından ayrılmadan önce karşılamaya gelen taraftarları selamladı. Tecrübeli golcü, büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.
Lukaku "Sarı!" diye seslenirken, taraftarlar "Lacivert!" karşılığını verdi. Ardından Lukaku "Şampiyon!" derken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fener!" tezahüratıyla karşılık verdi.
33 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
🗣️ Romelu Lukaku'dan Türkçe tezahürat pic.twitter.com/q3bSsZWXoa https://t.co/gINertwWmO
— Sporx (@sporx) August 12, 2026
OĞUZ ÇETİN AÇIKLAMIŞTI
Yeni sezon çalışmaları ve transferler hakkında FB TV'de açıklamalarda bulunan Çetin, "Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılması gerçekten önemli. Kendisi bu akşam burada olacak." demşti.
Lukaku'nun önemli bir futbolcu olduğuna değinen Çetin, "Geçmişten bugüne ortaya koyduğu büyük performansla dünya futbolunda bilinen, tanınan ve herkes tarafından takdir gören bir oyuncu. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Son 1 yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşadığı sakatlık sonrasında Belçika Milli Takımı'ndan fizyoterapistle çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri, geçen sezon Antonio Conte'nin ihtiyacından dolayı Napoli'de baskı yaparak tam hazır olmadan sahaya sürmesi. Tam hazır olmadan, doğru rehabilitasyon yapılmadan sahaya sürülmesinden kaynaklı mart ayının başında sakatlığı nüksetti. Kendisi çok kararlı. Kendi fizyoterapistiyle bu süreci devam ettirdi." ifadelerini kullanmıştı.
"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞA GİTTİĞİ YOLDA BENİM OLMAM LAZIM"
Oğuz Çetin, Belçikalı santrforun Fenerbahçe'ye gelmeye çok istekli olduğunu belirterek, "Kendisi, 'Fenerbahçe' diyor, başka bir şey demiyor. 'Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım.' diyor. Bunu inanarak söylüyor. Burada herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta Napoli'nin bizden talep ettiği 2 milyon avroyu kendi alacaklarından silen, 150 bin avroyu bile talep eden kulübe cebinden ödeyen, maddiyatı önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde -ki olacağız- +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maddiyatın ötesinde kendisini Fenerbahçe camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya çok büyük katkı vermek için gelen, hocayla benim her dediğimi yapacak olan bir 'dev'den bahsediyoruz. Çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum." diye konuşmuştu.
LUKAKU: "BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN ONUR VE AYRICALIK"
Yıldız santrfor Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe atkılı videosu da yayımlanmıştı.
Belçikalı santrfor, Fenerbahçe taraftarı için gönderdiği mesajda, "Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem tarihe sahip bu kulübün bir parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetime ve hocamıza, öncelikle bir insan olarak bana duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmaya yüzde 100 hazırım." ifadelerini kullanmıştı.
Babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiğini hatırlatan Lukaku, "Bu benim için biraz da duygusal bir an çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı çok gururluyum. Desteğiniz için teşekkürler." diye konuşmuştu.
KARİYERİ
Romelu Lukaku: "Böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Her gün çok çalışarak, elimden gelenin en iyisini yaparak takıma yardımcı olmaya çalışacağım." pic.twitter.com/F40e5elfft https://t.co/x6BGxvWuyx
— Sporx (@sporx) August 12, 2026
Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Demokratik Kongo asıllı santrfor, kariyerinde Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi. 33 yaşındaki santrfor, bu takımlarda 681 müsabakada 316 kez gol sevinci yaşadı.
Lukaku, bireysel kariyerinde ikişer kez İtalya ve Belçika şampiyonluğu, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Kupası ile 2 kez İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.
Belçika Milli Takımı'nda da 132 müsabakaya çıkan Lukaku, 93 kez ağları sarstı.
Golcü futbolcu için kariyeri boyunca toplamda 370 milyon avro bonservis bedeli ödendi.