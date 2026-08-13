Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da

33 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Romelu Lukaku: "Böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Her gün çok çalışarak, elimden gelenin en iyisini yaparak takıma yardımcı olmaya çalışacağım." pic.twitter.com/F40e5elfft https://t.co/x6BGxvWuyx



— Sporx (@sporx) August 12, 2026