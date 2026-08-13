Başakşehir, Abdoulaye Yoro'yu Dundee United'a kiraladı

Başakşehir, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdoulaye Yoro'yu bir sezonluğuna Dundee United'a kiraladı.

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calendar 12 Ağustos 2026 21:43 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir, Abdoulaye Yoro'yu Dundee United'a kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, genç orta saha oyuncusu Abdoulaye Yoro'nun İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United'a kiralandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdoulaye Yoro, kiralık olarak bir sezon İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Ocak 2025'te ülkesi Fildişi Sahili'nden transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında kiralık olarak geçirmişti.

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