UEFA Süper Kupa şampiyonu Paris Saint-Germain, kupasını aldı

PSG, Aston Villa'yı mağlup ederek kazandığı 2026 UEFA Süper Kupa'yı düzenlenen törenle kaldırdı.

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calendar 13 Ağustos 2026 00:24 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 02:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Süper Kupa şampiyonu Paris Saint-Germain, kupasını aldı
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2026 UEFA Süper Kupa'da şampiyon olan Paris Saint-Germain (PSG), kupasına kavuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

PSG'ye galibiyeti getiren golün sahibi Fransız sağ kanat oyuncusu Desire Doue, maçın futbolcusu seçildi.

Mücadeleyi kaybeden Aston Villa'nın oyuncularına, rakip takımın alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.

Aston Villa'nın ardından şampiyon PSG platforma çıktı. Teknik direktör Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.

Devamında UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.

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