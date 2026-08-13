Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı

Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 00:32 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 02:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

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