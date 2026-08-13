Muhammed Diomande, Çorum FK'de!

Arca Çorum FK, Glasgow Rangers'tan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 02:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Muhammed Diomande, Çorum FK'de!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers FC forması giyen Muhammed Diomande'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

25 yaşındaki futbolcunun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2001 doğumlu Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Diomande, Gana'daki Right to Dream Academy'de yetişmiştir. Kariyerinde FC Nordsjælland ve Glasgow Rangers FC formaları giyen Diomande, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Muhammed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

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