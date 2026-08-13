Karşıyaka Basketbol, Briante Weber'i transfer etti

Karşıyaka, 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu Briante Weber'i 2026-2027 sezonu için kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 01:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka Basketbol, Briante Weber'i transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li basketbolcu Briante Weber'i kadrosuna kattığını bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Weber'in Memphis Grizzlies, Miami Heat, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Houston Rockets, Olympiacos, Boulogne-Levallois Metropolitans 92, Büyükçekmece Basketbol, Pallacanestro Reggiana, Dinamo Sassari ve Treviso Basket takımlarında forma giydiği belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerinde 3 kez Atlantic 10'da yılın en iyi savunma oyuncusu, 2023'te Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu ve 2026'da İtalya Serie A'da sezonun savunma oyuncusu seçilen Weber, 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Briante'ye yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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