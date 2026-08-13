Hull City, Senegalli futbolcu Mendy'yi transfer etti

Hull City, 21 yaşındaki Senegalli stoper Nobel Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 01:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hull City, Senegalli futbolcu Mendy'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Senegalli stoper Nobel Mendy'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Mendy, iki gol attı. Senegalli futbolcu, İspanyol ekibiyle UEFA Konferans Ligi finaline kadar yükselme başarısını gösterdi.

Mendy, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Atletik bir oyuncuyum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bu harika bir meydan okuma ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.